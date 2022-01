«The Boys : Diabolical» : une date et une bande-annonce sanglante pour le spin-off animé

Amazon Prime Video lancera la diffusion de la série animée «The Boys : Diabolical», une anthologie en huit épisodes, le 4 mars prochain. Et la bande-annonce déborde de promesse…et de sang.

On y découvre un scientifique, très certainement employé de Vought, la société qui «fabrique» les super-héros pour servir ses propres intérêts, se dépêcher aux abords d’un parc où un bébé en apparence inoffensif se trouve face à un bataillon de policiers lourdement armés. Une plume sur son nez provoque un éternuement. Suivi d’un bain de sang en raison des rayons qui lui sortent des yeux. Attiré par un ballon, l’enfant part à sa poursuite dans le parc tandis que le scientifique tente de le rattraper.

On valide à sang pour sang.





La série animée "The Boys : Diabolical" arrive le 4 mars. pic.twitter.com/tJEbkbupid — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 18, 2022

Annoncée début décembre, «The Boys : Diabolical» est pilotée par les producteurs de la série originale, Seth Rogen et Evan Goldberg, ainsi que par le créateur Erik Kripke. Plusieurs artistes de divers horizons ont participé à l’élaboration des épisodes, la rappeuse Awkwafina, le scénariste Justin Roiland (Rick and Morty), les acteurs Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Ilana Glazer (Broad City) et Aisha Tyler (Archer). Le scénariste du comic book dont s’inspire The Boys, Garth Ennis en personne, a également participé au projet.

«Surprise ! Nous avons presque terminé les huit épisodes de notre série animée, Diabolical. Nous avons rassemblé quelques créateurs incroyables et nous leur avons imposé une règle... Je plaisante, aucune règle. Ils se sont éclatés, et ont livré huit épisodes totalement inattendus, drôles, choquants, gores, poisseux, émouvants... Vous pensez que The Boys est dingue ? Attendez de voir ça», expliquait Eric Kripke dans un communiqué, rapportait le site américain Variety en décembre dernier.