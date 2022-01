Canal+ Grand écran : la nouvelle chaîne cinéma lancée le 8 février

Les amoureux du cinéma vont être ravis. Le 8 février prochain, Canal+ lancera la chaîne Canal+ Grand Écran, où elle proposera aux abonnés de retrouver des films inédits et récents, mais aussi les incontournables qui ont marqué l’histoire du 7e Art.

L’ambition de cette nouvelle chaîne est de regrouper «les films à avoir vus dans une vie», ceux qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs à travers les années, et qu’on ne se lasse jamais de voir et revoir. Au total, ce sont au moins 300 films par an qui seront proposés sur Canal+ Grand Écran, regroupant tous les genres et styles de cinéma. Cette chaîne offre un cadeau inestimable à tous les abonnés : un point de départ permettant de se forger et/ou d’enrichir sa culture cinématographique.

Il y a des films qu’on doit absolument avoir vu dans sa vie… si si



Alors pour (re)voir les plus iconiques et incontournables, on vous donne rdv sur CANAL+ GRAND ÉCRAN,



notre nouvelle chaîne pour les amoureux du cinéma, à partir 8 février pic.twitter.com/pti0YnjpGP — CANAL+ (@canalplus) January 18, 2022

Pour sa soirée d’ouverture, le 8 février prochain, Canal+ Grand Écran mettra à l’honneur ces films français qui se sont imposés à Hollywood, à commencer par La Môme avec Marion Cotillard, ou The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo. La trilogie Le Parrain de Francis Ford Coppola – avec pour la première fois à la télévision française la diffusion de la version remontée du troisième volet par le réalisateur en 2020 – sera à l’honneur dès le premier week-end.

Démineurs, A History of Violence, Hugo Cabret, etc. et tant d’autres films seront également à découvrir, aussi bien en linéaire, qu’à la demande via la plate-forme de streaming myCANAL.