Série «Alien» : date de sortie, casting, intrigue...tout ce que l'on sait déjà

Annoncée en 2020, l’adaptation en série télévisée de la saga cinématographique «Alien» avance doucement, mais sûrement, sous l’œil attentif du showrunner Noah Hawley (Legion, Fargo).

Ce dernier s’est récemment entretenu avec le site américain Esquire afin de donner des nouvelles sur l’avancement de ce projet, qui sera diffusé sur la plate-forme Hulu outre-Atlantique (et donc certainement sur Disney+ en France). «Tout se passe merveilleusement bien», assure-t-il. «Cela prend du temps malheureusement en raison de l’échelle sur laquelle nous nous sommes basées», précise le showrunner. Que veut-il dire par là ? Selon ses révélations, la série Alien va explorer des thématiques quasiment inexploitées dans les films, notamment le développement de l’intelligence artificielle, la quête de l’immortalité, et le transhumanisme.

De quoi va parler la série ?

Si les fans de la franchise sont habitués à côtoyer des lieux clos dans la saga cinématographique, Noah Hawley entend évoluer sur un terrain plus familier : la planète Terre. «Les histoires d’Alien sont toujours des pièges. Piégés dans une prison. Piégés à bord d’un vaisseau. J’ai pensé qu’il serait intéressant d’ouvrir la perspective légèrement afin que la question de savoir ‘Que va-t-il se passer si on ne peut pas contenir ce qui va arriver ?’ se fasse plus pressante», explique-t-il.

Noah Hawley souhaite également mettre la question des inégalités au cœur de l’intrigue. Il rappelle notamment que, dans les premiers films, ce sont des travailleurs en mission dans l’espace interstellaire payés par une société inconnue qui se retrouvent malgré eux au contact du Xenomorphe. Suivront des militaires, des mercenaires, etc. Les deux derniers films – Prometheus et Covenant – ont permis de mettre un nom sur une de ces entreprises, à savoir Weyland-Yutani Corporation, dont les activités incluent le transport spatial, la colonisation de planètes, ou la terraformation (sans compter leur intérêt dans l’étude des Xenomorphes).

«Dans la série, vous allez également voir ces personnes qui envoient les autres en mission», révèle-t-il. Ainsi que l’environnement dans lequel ces entreprises évoluent, et leur place au sein de la société sur Terre.

«Dans les films, il y a Weyland-Yutani Corporation, qui développe également l’intelligence artificielle. Mais s’il y avait d’autres sociétés qui tentaient d’explorer l’immortalité d’une autre manière, avec le développement de technologies cyborg ou de transhumanisme ? Laquelle de ces technologies va l’emporter ? Cela permet aussi de poser une question centrale des œuvres de science-fiction : l’Humanité mérite-t-elle de survivre ? Comme le dit le personnage d’Ellen Ripley dans le deuxième film, ‘je ne sais pas quelle espèce est la pire. Au moins, eux n’essaient pas de s’entretuer pour un pourcentage’», continue Noah Hawley.

Il est utile de rappeler que, pour le moment, la présence de Xenomorphe à l’écran ne semble pas être la priorité de la série. Cela ne veut pas dire qu’ils n’apparaîtront jamais. Mais cela n’est clairement pas le sujet principal de la série. Noah Hawley a également assuré qu’il ne toucherait pas au personnage d’Ellen Ripley : «C’est un des meilleurs personnages de l’histoire du cinéma, je trouve que son histoire a été racontée à la perfection, et je ne veux en aucun cas ruiner cela».

Qui est associé à la série ?

Pour le moment, seul Noah Hawley est connu en tant que showrunner. Ce qui suscite l’enthousiasme de nombreux fans puisqu’il possède une excellente réputation, et est en charge de développer les films Dr. Doom, ainsi que le quatrième volet d’une autre saga cinématographique, Star trek : Alternate Universe. Aucun nom d’acteur-ice n’a été révélé pour le moment.

Quand la série sera-t-elle diffusée ?

Selon Esquire, la série est toujours dans les premières étapes de son développement. Ce qui peut être interprété comme un bon signe, car cela peut signifier une attention particulière à l’écriture du scénario. Noah Hawley aurait rédigé les scripts des deux premiers épisodes, et la série pourrait débuter sa production au printemps 2022. Comme de nombreuses fictions, Alien aura été freinée par la pandémie mondiale de coronavirus.

«Cela a été un révélateur de voir que l’intégralité de l’industrie cinématographique a dû patienter pendant un an, et qu’ils essaient désormais de caler deux ans de planning de production en une seule. Donc il est devenu très difficile de regarder tout ça, et de planifier quelque chose pour les six mois à venir. Tout le monde tente de rattraper le temps perdu. Donc je me suis que nous allions laisser passer cette période encore un moment, afin de pouvoir faire les choses correctement», souligne le showrunner.