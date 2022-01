Disneyland Paris dévoile les festivités pour ses 30 ans

Inauguré officiellement le 12 avril 1992, Disneyland Paris s’apprête à célébrer ses 30 ans. Le parc d'attractions francilien a dévoilé ce mardi les festivités qui marqueront cette date anniversaire.

Elles débuteront le 6 mars prochain avec de nombreuses nouveautés, afin d’offrir «une célébration unique du passé enchanteur et de l'avenir passionnant, qui invitera les clients à entrer dans une nouvelle ère brillante où ils rêveront plus grand, riront plus fort et souriront plus largement», a expliqué la présidente du parc, Natacha Rafalski.

De nombreuses nouveautés

Rouvert depuis le 17 juin dernier, après près de huit mois de fermeture à cause de la pandémie, le parc d’attractions voit les choses en grand, avec une offre de nouveaux spectacles et d'espaces totalement réinventés.

Un show inédit emmené par 200 drones

Parmi les moments fort annoncés pour ce trentième anniversaire deux nouveaux shows viendront ponctuer les journées du site de Marne-la-Vallée. Une nouvelle parade quotidienne, emmenée par les emblématiques personnages Disney parés pour l’occasion de nouveaux costumes, verra le jour sur une toute nouvelle chanson. A cette occasion la bande de Mickey évoluera devant le château de la Belle au bois dormant entièrement rénové.

Totalement inédit cette fois, une nouvelle séquence à la pointe de la technologie sera proposée en amont des Illuminations Disney, l’un des événements figurant parmi les plus plébiscités par le public.

Pour la première fois dans l’histoire des parcs Walt Disney, ce pré-show mettra à l’honneur plus de 200 drones volants au-dessus du site, accompagné de mapping vidéo et de jeux de lumières sur une musique développée dans le très prestigieux studio londonien d’Abbey Road.

Nouveaux jardins, nouveaux costumes

Trait d’union entre le passé et le présent, de nouveaux jardins construits au pied du célèbre chateau verront par ailleurs le jour autour d’une dizaine de thèmes. Ils mettront en scène trente mobiles spécialement créés pour l’occasion à l’effigie des personnages phares Disney. De nouveaux décors, donc, mais aussi de nouveaux costumes seront à l’honneur.

Outre les costumes spécialement imaginés pour la nouvelle parade s’inspirant notamment de l’univers des hologrammes, un grand nom de la mode s’associe au trentième anniversaire de Disneyland Paris. Pour la première fois, Minnie évoluera en effet dans l’enceinte du parc en tailleur pantalon à l’occasion du mois de la femme. Un tailleur bleu à pois très chic dessiné par Stella mac Cartney.

Un nouveau land rempli d’aventures héroïques où vous entrez dans l’Univers MARVEL, bientôt à Disneyland Paris. #AvengersCampusParis pic.twitter.com/Qrwp2Dsk9t — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 25, 2022

Un nouveau parc Marvel à l’été

Une nouvelle de taille pour finir. Disney a enfin confirmé l’ouverture, l’été prochain, de son nouveau campus dédié à l’univers Marvel. On espère notamment l'ouverture du nouveau Roller Coaster Marvel, à l'emplacement de l'ancien Rock'n Roller Coaster. Le visuel dévoilé hier le laisse espérer, en tout cas.

Alors que le site a inauguré en juin dernier, son tout nouvel hôtel New York : The Art of Marvel, il s’apprête à prolonger l’aventure en allant encore plus loin. Ce projet, dont peu d'éléments ont été dévoilés, réservera une immersion totale dans le MCU. «Les héros Marvel vont prendre vie comme jamais auparavant » a toutefois précisé Disney.