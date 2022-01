Les Enfoirés : Kylian Mbappé et Thomas Pesquet parmi les guests de l'édition 2022

Le nouveau spectacle des Enfoirés a ce mardi achevé son tournage sans public - mesures sanitaires obligent - et en devant composer à la dernière minute avec de nombreux forfaits parmi les habitués.

Testés positifs ou déclarés cas contact au Covid-19, ils n'ont pu tenir leur rang, mais la petite troupe a heureusement pu compter sur la participation de guests prestigieux.

Tandis que les chanteurs et chanteuses Anne Sila (gagnante de The Voice All-Stars), Joyce Jonathan, Jérémy Frérot, Camelia Jordana ou encore le duo Offenbach ont officiellement intégré l’équipe, l’astronaute Thomas Pesquet et Kylian Mbappé ont aussi pu être de la partie.

De quoi donner du baume au coeur des artistes présents tels que Vianney, fan de foot heureux de partager un moment avec son idole. A noter qu’il ne s’agit pas là de la première venue du célèbre footballeur. En 2019, il avait déjà participé au show au côté de Didier Deschamps. Le joueur tricolore ira-t-il cette fois jusqu’à chanter ? Il faudra attendre la diffusion du spectacle sur TF1 en mars prochain pour le découvrir.

D’après les informations publiées ce dimanche par Télé-Loisirs, Jenifer, Christophe Maé, Jeff Panacloc, Michèle Laroque, Claire Keim, Carla Bruni et Jane Birkin font partie des absents, tous contraints de renoncer à participer au spectacle car positifs ou cas contacts au Covid-19. Mimie Mathy, la marraine des Enfoirés, ne sera elle non plus pas présente en raison d’une intervention chirurgicale récente.

Ce sont néanmoins une quarantaine d’artistes qui se sont produits sur scène dont Julien Clerc, Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Zazie, Amel Bent, Patrick Fiori, Benabar, Lorie, Soprano, Claudio Capeo, Amir, MC Solaar, Isabelle Nanty, ou encore Nolwenn Leroy, mais aussi Garou et Catherine Lara, tous les deux de retour après plusieurs années d'absence.