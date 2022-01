Halo : la série adaptée du jeu vidéo dévoile une nouvelle bande-annonce époustouflante (VIDEO)

Quelques semaines seulement après la sortie du jeu vidéo «Halo Infinite», c’est au tour de Paramount+ de dévoiler une nouvelle bande-annonce de l’adaptation en série d’une des franchises les plus célèbres de l’univers du gaming.

Pilotée par Kyle Killen (Awake) et Steven Kane (The Last Ship), produite par Amblin Television, la boîte de production de Steven Spielberg, les 10 épisodes de la saison 1 de Halo – dont la diffusion sera lancée le 24 mars prochain – base son intrigue sur le scénario du tout premier jeu de la saga, «Halo – Combat Evolved». La plate-forme de streaming américaine espère séduire autant les mordus de la première heure, que ceux qui sont totalement étranger à l’univers de ce jeu vidéo vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde.

C’est le comédien Pablo Schreiber qui incarnera le rôle de Spartan John-117, alias Master Chief, un membre de l’armée composée de super-soldats génétiquement modifiés et équipés des dernières technologies de pointe, leur octroyant des capacités surhumaines, et qui sont en charge de défendre la Terre contre les Covenants.

La bande-annonce permet notamment de découvrir la comédienne Natascha McElhone dans le rôle du docteur Halsey, qui est à l'origine de la création des Spartans (le nom donné aux soldats, ndlr). On découvre également Jen Taylor sous les traits de Cortana, l’intelligence artificielle qui fait office de conseiller à Master Chief, qu’elle incarne également dans la saga sur console.

À noter que la série Halo bénéficiera, à terme, de sa propre temporalité, et compte se démarquer au fur et à mesure de l’univers des jeux vidéo afin d’assurer aux scénaristes une totale liberté créative, mais aussi de permettre à la franchise de poursuivre son évolution sur console sans avoir à se soucier de la série télévisée. Si jamais celle-ci se prolongeait dans le temps.

Aucune chaîne de télévision, ni aucune plate-forme de streaming ne sont manifestées en France à propos de la diffusion de Halo.