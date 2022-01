The Beatles : leur mythique «concert sur le toit» bientôt disponible en streaming

Le dernier concert des Beatles va enfin avoir le droit à sa première sortie audio numérique. Un live mythique restauré pour un son de grande qualité.

En 1969, les Beatles effectuaient leur dernier concert, sur le toit de l'immeuble d'Apple au 3, Savile Row, à Londres. Une foule s’était rassemblée dans les rues en contrebas, jusqu’à ce que le concert soit arrêté par la police. Néanmoins, tout avait pu être enregistré.

Après avoir été mis à l’honneur dans la série-documentaire «Get back», ce moment historique a désormais le droit à une sortie audio numérique inédite, sous le titre «Get Back : The Rooftop Performance». Les 40 minutes du concert seront disponibles en intégralité, avec de nouveaux mixages en stéréo et Dolby Atmos réalisés par Giles Martin et Sam Okell, précise «Rolling Stone».

«J’ai toujours pensé que le concert sur le toit était fait pour être vu et écouté, plutôt que simplement écouté, a expliqué Giles Martin. La demande était tellement écrasante : (…). C’est pourquoi nous l’avons fait. Je pense que c’est plutôt un document historique pour les fans. J’ai fait en sorte que les fans puissent écouter tout ce que j’ai, vraiment. J’ai coupé un peu à la fin, où il n’y a en fait que le bruit du vent, et c’est tout. Je l’ai mixé dans son intégralité, du début à la fin.»

Une nouvelle exposition en mars

En parallèle, le Rock & Roll Hall of Fame a annoncé une nouvelle exposition consacrée aux sessions de janvier 1969, qui commencera le 18 mars.

Elle comprend la batterie de Ringo, les lunettes de John, les paroles manuscrites de Paul pour «I’ve Got a Feeling», ou encore le costume à rayures roses de George, détaillent nos confrères. Une mine d’or pour les fans.