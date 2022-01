On n'est pas couché : Charles Consigny balance sur son rôle dans l'émission

Charles Consigny n’a pas gardé un bon souvenir de son passage dans l’émission «On n’est pas couché». Invité de «Culture Médias» sur Europe 1 ce lundi 31 janvier, l’ancien chroniqueur n’a pas été tendre avec le programme animé par Laurent Ruquier.

Présent au côté de Christine Angot dans On n’est pas couché sur France 2, pour une seule et unique saison en 2018-2019, l’avocat a confié à Philippe Vandel ne pas avoir apprécié son passage dans un programme où il ressentait beaucoup d’hostilité. « C’est une émission que j’ai trouvée assez dure. J’ai ressenti souvent beaucoup d’hostilité », lance-t-il pour commencer.

«Je trouvais les invités assez faibles en réalité. C’était des gens que je n’avais pas envie d’attaquer. Quelqu’un qui vient présenter son livre, ou son disque et dont je comprends, en me renseignant sur l’invité, que c’est le tournant de sa carrière et qu’en fait, s’il se rate là, il va peut-être totalement disparaître des écrans», poursuit-il.

Charles Consigny regrette également avoir été recruté pour servir de «sniper». Un rôle qu’il s’est refusé à jouer. «Moi j’avais plutôt une espèce de bienveillance vis-à-vis des invités», assure-t-il. L’avocat se souvient également du poids médiatique que ce poste de chroniqueur conférait à celles et ceux qui occupaient le poste. «J’ai eu l’impression d’être nommé Secrétaire d’État. Et je pense que c’est la seule émission qui confère un tel statut», dit-il.