Qui est Hugo Manos, l'homme avec lequel s'affiche Laurent Ruquier ?

Depuis qu’il a confirmé ne plus être en couple avec le comédien Benoit Petitjean, Laurent Ruquier s’affiche régulièrement avec un certain Hugo Manos, un influenceur déjà vu dans Les Anges de la téléréalité.

C’est en 2017 que les téléspectateurs de l’émission de téléréalité diffusée sur NRJ12 ont pu le découvrir dans le rôle du parrain des candidats, en remplacement de Fabrice Sopoglian. Hugo Manos possède une belle notoriété sur les réseaux sociaux, avec plus de 52.000 abonnés sur Instagram, et près de 48.000 sur Tik Tok. Il faut dire que le physique avantageux de ce beau brun d'origine grec, et le fait qu’il raffole de la pizza, sont des arguments particulièrement convaincants.

Le compagnon supposé de Laurent Ruquier s’est également lancé dans le business de la musculation en lançant une société spécialisée dans une technologie utilisant l’électrostimulation, et qui compte déjà plusieurs personnalités parmi ses clients. À en croire son compte Instagram, Hugo est amateur de voyages, aime passer du temps avec ses amis, et trouve toujours l’occasion de prendre la pose avec sa maman, Cathy.