Rihanna enceinte : la star dévoile son ventre rond

La chanteuse Rihanna et son compagnon A$AP Rocky attendent leur premier enfant.

Dans une série de photos prises ce week-end à Harlem, la star dévoile fièrement son baby bump.

A$AP Rocky, son compagnon depuis plus d'un an, et la chanteuse de 33 ans y déambulent enlacés, manifestement très heureux de partager la nouvelle.

On y voit l'interprète d'«Umbrella» porter une longue veste rose fermée par un seul bouton, et un jean ample déchiré. Elle a complété le look avec un long collier dont les perles reposaient sur son ventre.

