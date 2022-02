Mission Travaux : Qui est Laurent Jacquet, le présentateur de la nouvelle émission brico de M6 ?

Les téléspectateurs vont découvrir un nouveau visage à l’antenne de M6 ce mardi 1er février, à 21h10. La chaîne a misé sur un artisan répondant au nom de Laurent Jacquet pour animer sa nouvelle émission de bricolage intitulée «Mission Travaux : Ma maison est un chantier».

Le concept de ce programme inédit consiste à envoyer des professionnels du bâtiment à la rescousse de particuliers empêtrés dans leurs travaux de rénovation, que ce soit par manque de savoir-faire, de moyens, de temps ou de motivation.

Qualifié de « Roi des travaux » par M6, Laurent Jacquet n’est pour l’heure pas connu du grand public, mais il compte déjà une communauté de près de 300.000 fans sur Youtube, où il tient une chaîne baptisée «Jacquet Vidéo Show» depuis 2015. C’est d’ailleurs cette chaîne qui a tapé dans l’œil des producteurs de Mission Travaux. «Après avoir vu l'une des vidéos, on a souhaité le rencontrer très vite. Il y avait quelque chose qui faisait mouche immédiatement chez lui», confirme à TV Mag Pierre-Guillaume Ledan, directeur adjoint des programmes de la Six qui a été séduit par sa manière «très pédagogue de s'adresser aux gens».

Une expérience déjà longue

«J’ai une grande communauté qui me remercie au quotidien et c’était déjà une belle victoire, dit Laurent Jacquet. ‘Mission Travaux’, c’est l’opportunité aujourd’hui de passer un cap et d’aller encore plus loin dans cette transmission». Les personnes qui feront appel à lui à travers l’émission pourront compter sur sa grande expertise. Électricité, bois, carrelage… rien ne lui résiste.

Passionné très tôt par les travaux manuels - et à bonne école auprès de grands-parents bricoleurs - le quadragénaire, marié et heureux papa de quatre enfants, est à l'origine diplômé en plomberie et en génie climatique, fait savoir Télé Star. Il a créé sa première entreprise à 23 ans, puis est devenu directeur technique d'une société de panneaux solaires, avant de reprendre son indépendance.

«J’ai plus de 25 ans de métier dans le bâtiment et j’aime l’idée de partager mon expérience pour aider les autres, explique-t-il. Je suis artisan – plombier – chauffagiste. Mon papa était mécanicien, j’ai toujours travaillé de mes mains et c’est ce qui me plaît. À 23 ans, j’ai monté ma propre entreprise, je me suis toujours battu pour sauvegarder et défendre l’artisanat. J’ai un grand respect pour les artisans et cette émission permet aussi de valoriser ces métiers tout en aidant des familles en détresse». Pour certains, à l’instar de Christophe et Angélique, propriétaires surendettés qui apparaissent dans le premier numéro, il s’agit véritablement de l'opération de la dernière chance, tandis que pour d’autres l’émission servira «d’électrochoc».

«On voulait des gens un peu auto-rénovateurs. C’est-à-dire des personnes qui s’étaient un peu bougées, qui avaient déjà passé des week-ends à bricoler et qui s’étaient arrêtées. Notre mission principale, lors du tournage, c’était de remotiver suffisamment ces couples en leur amenant des conseils pros d’une super équipe. Il fallait arriver à les remettre dans cette sorte d’énergie qu’ils avaient au début, tout en leur donnant des conseils pour faire en sorte qu’ils repartent plein pot et finissent leur projet de vie», a confié l’artisan au Progrès.

Quand une maison est laissée en chantier, Laurent Jacquet, artisan touche à tout, intervient pour aider la famille à finir les travaux.#MissionTravaux, Ma maison est un chantier, le mardi 1er février à 21.10 pic.twitter.com/VHQNlNGvXL — M6 (@M6) January 11, 2022

La motivation avant tout

C'est avec sa bonne humeur et sa gouaille (il appelle les internautes qui le suivent sur Youtube ses «petits bichons»), mais aussi un petit côté rentre-dedans qui pousse certains à le comparer parfois à Philippe Etchebest (adepte des soufflantes dans Cauchemar en Cuisine où le Chef vient en aide à des restaurateurs dans la panade), que Laurent Jacquet entend aider les familles en difficulté qui apparaîtront dans l’émission.

Mais s’il hausse un peu le ton parfois avec les participants, «malgré tout ça reste bienveillant, assure-t-il. On ne peut pas sortir quelqu’un de sa zone de confort en lui caressant la joue. Il faut réussir à lui faire admettre la vérité, c’est-à-dire qu’il se met des œillères. C’est une partie toujours un peu délicate parce que ce n’est pas là que j’excelle le mieux : je suis plutôt un gars cool. Par contre, je sais qu’il y a besoin de passer par cette étape pour provoquer un électrochoc».

Ce soir, @LaurentLJVS viendra en aide à deux couples qui ne parviennent pas à terminer leurs travaux ! #MissionTravaux, à 21.10 pic.twitter.com/wHk4TG6Jnc — M6 (@M6) February 1, 2022

Mission Travaux sera surtout l'occasion de donner de bons conseils aux téléspectateurs. «Ensemble (avec son équipe composée d’un carreleur, d’un plaquiste, d’un ébéniste-menuisier, d’une peintre d’un électricien plombier, et de la décoratrice d’intérieur Mélanie Barbier, ndlr), nous allons vous apprendre comment bien s’organiser pour avancer efficacement dans ses travaux, comment choisir du matériel de qualité et privilégier les productions locales de matériaux et bien d’autres tips essentiels. Diverses recommandations que je ferai tout au long de l’émission, en complément des conseils d’exécution des tâches», promet-il.