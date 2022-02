Vacances d'hiver : voici 3 jeux faciles pour occuper vos enfants

A l'approche des vacances d'hiver, alors que les sorties en extérieur sont réduites, pourquoi ne pas faire le plein de jeux de société ? Pour distraire vos enfants, CNEWS vous propose une sélection de trois jeux rapides et amusants.

Box Monster (6 ans et +)

Le principe : Un petit monstre s'est introduit dans la maison, et a mangé ce qui se trouvait à sa portée : un téléphone, un réveil, une part de pizza... Les joueurs doivent plonger la main dans son ventre et utiliser uniquement le toucher pour retirer les objets demandés. Le tout, bien sûr, dans un temps imparti.

Idéal si : vous voulez apprendre l'esprit d'équipe à votre petit dernier. Box Monster est un jeu collaboratif très rapide où les parents ne sont pas forcément plus doués que les enfants (on vous garantit qu'à l'aveugle, il est facile de confondre une sucette avec un yoyo). Ce pied d'égalité rend la partie beaucoup plus amusante. Autre atout non négligeable : le concept, basé sur la communication et la reconnaissance tactile, apporte une touche d'originalité bienvenue dans les jeux pour enfants. Box Monster coche aussi la case praticité, puisqu'il ne demande presque aucune mise en place. A noter que chaque objet est fourni en trois exemplaires (de quoi parer l'éventuelle perte d'un jeton).

Box Monster (1 à 4 joueurs), éditions Loki, environ 30€.

Dream Home (7 ans et +)

Le principe : Un grand salon, une salle de jeux, un sauna... Dream Home vous permet de construire la maison de vos rêves. Chaque joueur doit remplir son plateau habitation au gré de ses envies, et des possibilités laissées (ou pas) par les voisins. La plus belle résidence du quartier remporte la partie.

Idéal si : vos enfants se rêvent architectes ou décorateurs d'intérieur. D'inspiration «maison de poupées», Dream Home se veut original, et c'est réussi. Il trouve le parfait équilibre entre gestion et créativité. Les joueurs les plus compétiteurs apprécieront la part de stratégie, les autres s'amuseront à designer la maison idéale sans trop réfléchir à la victoire. Le résultat est une prenante partie de trente minutes dont il est difficile de se lasser. Mention spéciale à la grande diversité de cartes : il est satisfaisant d'avoir (au moins une fois dans sa vie) un jacuzzi dans sa salle de bains.

Dream Home (2 à 4 joueurs), éditions Rebel, 30€.

Mille sabords (8 ans et +)

Le principe : Pour remporter le trésor, les joueurs doivent gagner des points en créant des combinaisons de dés. Il s'agit à la fois d'un jeu de stratégie et de hasard : une part de chance est nécessaire pour gagner, mais attention à ne pas être trop gourmand...

Idéal si : vos enfants ont un peu de mal avec les additions. Mille sabords permet de travailler les compétences logiques autrement qu'en alignant les exercices mathématiques. Et même si vos enfants n'ont aucune difficulté en calcul mental, le jeu reste tout aussi divertissant. Il repose sur le principe du «stop ou encore», relancer les dés permettant d'empocher le jackpot, ou de tout perdre si la chance n'est pas au rendez-vous. Cette pointe de suspens rend les parties assez excitantes. Petite précision : même si Mille sabords est conseillé à partir de 8 ans, les plus jeunes pourront y jouer assez facilement grâce aux symboles sur les dés (il faudra juste comptabiliser leurs points).

Mille sabords (2 à 5 joueurs), éditions Gigamic, environ 15€.