Vacances d'été : 3 jeux faciles à transporter pour toute la famille

Entre le maillot de bain, la crème solaire et vos nouvelles sandales, difficile de faire de la place dans les valises. Mais en cas de pluie, les jeux de société peuvent être très utiles. Voici trois petits jeux familiaux qui ne demandent qu'à être emportés en vacances.

Mito (7 ans et +)

Le principe : Se débarrasser le plus vite possible de ses cartes, comme au Uno. Sauf que (pas comme au Uno) tous les coups sont permis. Y compris la triche. Une seule contrainte : ne pas se faire prendre, car l'un des joueurs, qui endosse le rôle de la gardienne punaise, veille.

Idéal si : votre petite dernière passe son temps à tricher. Dans Mito, être discret est la seule obligation. Ce permis de transgresser les règles donne au jeu une certaine originalité. La créativité est stimulée pour inventer de nouvelles stratégies, et très vite, tous les moyens sont bons pour se débarrasser de ses cartes. Résultat : des tentatives de triche complètement improbables (ou complètement ratées), et beaucoup de fous rires.

Si vous souhaitez égayer une soirée en famille, Mito est donc un très bon choix. En plus, il est addictif : tricher provoque une petite adrénaline et les parties s'enchaînent sans que les joueurs ne voient l'heure passer. Attention tout de même, il faut faire preuve d'un minimum de bonne foi (puisque lorsqu'un joueur est pris en flagrant délit, il doit reconnaître qu'il a triché).

Dans le même esprit : Uno (à partir de 7 ans).

Mito (3 à 5 joueurs), éditeur Gigamic, 11,90€.

Las Vegas (8 ans et +)

Le principe : Rafler un maximum de billets au nez et à la barbe de vos adversaires. Le tout grâce à des lancers de dés, de la stratégie et un soupçon de manipulation.

Idéal si : vous aimez les jeux qui reposent sur plusieurs facteurs. Pour gagner à Las Vegas, il faut une petite part de chance (lancers de dés oblige), mais le hasard n'est pas le seul élément déterminant. Les joueurs doivent également faire preuve de stratégie en misant sur les bons casinos, et peuvent se découvrir une fibre de négociateur en incitant les autres à leur laisser le champ libre. Conclusion : tout le monde a une chance de remporter la victoire, ce qui ravira les mauvais joueurs.

L'autre atout de Las Vegas est son suspens. Avec certaines règles, le dernier lancer peut changer totalement l'issue de la manche. Les joueurs sont donc très impliqués dans la partie. A noter que plus ils sont nombreux, plus les manches sont corsées (et intéressantes). On vous garantit l'adrénaline, mais pas l'absence de crise de nerfs.

Dans le même esprit : Mille sabords (à partir de 8 ans).

Las Vegas (2 à 5 joueurs, 6 avec une extension), éditeur Ravensburger, 21,90€.

SABOTEUR (9 ans et +)

Le principe : Trouver le plus de pièces possible si vous êtes chercheur d'or, et entraver les recherches si vous êtes saboteur. La subtilité du jeu ? Vous ne connaissez pas les rôles des autres participants...

Idéal si : vous vous demandez comment occuper vos ados pendant ces vacances. Saboteur a le mérite de plaire aux enfants un peu plus âgés comme aux adultes. L'un de ses plus gros atouts est sa rejouabilité. Les participants changent de rôle à chaque manche, et la configuration évolue elle aussi (1 saboteur pour 3 chercheurs, 2 saboteurs pour 2 chercheurs...). Il est donc impossible de se lasser du jeu.

Autre avantage : si vous êtes un amateur de stratégie, Saboteur fera votre bonheur. Les joueurs prennent plaisir à deviner le rôle des autres, à placer les bonnes cartes et à essayer de brouiller les pistes. Vous pourrez même vous découvrir des talents de comédien («Si, je t'assure, je suis chercheur d'or !»). Attention, prévoyez une grande table, les galeries de la mine d'or prennent de la place.

Dans le même esprit : Le loup-garou (à partir de 10 ans).

Saboteur (3 à 10 joueurs), éditeur Gigamic, 14,99€.