«L'arnaqueur de Tinder» : les victimes lancent une cagnotte pour récupérer leur argent

La série documentaire «L’arnaqueur de Tinder» rencontre un énorme succès sur Netflix depuis sa mise en ligne. Et les trois victimes qui témoignent espère pouvoir en profiter grâce une collecte de fonds sur Internet.

Toutes trois victimes de celui qui se faisait appeler Simon Leviev, qui leur a fait croire à l’amour via l’application Tinder et à une vie de rêve avant de les arnaquer de plusieurs centaines de milliers d’euros, Pernilla, Cecilie et Ayleen Charlotte sont aujourd’hui ruinées. Avec l’obligation de rembourser l’argent emprunté à la banque. Une somme estimée à 600.000 livres sterling (Plus de 710.000 euros) par les jeunes femmes. Touchées par la compassion des téléspectateurs, ces trois femmes originaires des Pays-Bas, de Suède et de Norvège, ont décidé de lancer une cagnotte en ligne afin de faire appel à la générosité des internautes dans l’espoir de «retrouver leurs vies».

«Les derniers jours ont été un tourbillon, et nous trois (Ayleen, Pernilla et Cecilie) avons été complètement choquées et bouleversées par le flot de compassion et de soutien de tout le monde. L'amour pur est plus que ce à quoi nous nous attendions, et nous vous apprécions tous tellement», peut-on lire sur la page GoFundMe.

«Après mûre réflexion et de nombreuses discussions, nous avons décidé de lancer cette collecte de fonds GoFundMe. Tant de gens nous ont contactées pour nous demander si nous en avions une alors qu'il ne nous était pas venu à l'esprit d'en faire une avant cela. [...] Nous ne voulons pas que d'autres personnes se fassent escroquer. Nous sommes conscientes qu'il existe des milliers d'autres bonnes causes qui méritent de faire un don et nous vous serons éternellement reconnaissantes si vous choisissez de faire un don à celle-ci», poursuivent-elles.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la somme collectée atteint les 33.463 livres sterling, soit plus de 39.658 euros. Nul doute que le total devrait rapidement augmenter grâce à la popularité grandissante de la série documentaire.