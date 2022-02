«All of us are dead» : la série coréenne cartonne sur Netflix

Les séries coréennes cartonnent sur Netflix. Après «Squid Game», c’est au tour de «All of us are dead» de grimper au classement des meilleures audiences de la plate-forme de streaming.

Selon le site américain Variety, cette série zombiesque totalement déjantée vient de se hisser à la cinquième place des séries non-anglophones au classement des audiences. La première place revient évidemment à «Squid Game» et ses 1,68 milliards d’heures de visionnage pour ses 28 premiers jours sur Netflix, suivie par les parties 4, 3 et 5 de «La Casa de Papel». «All of us are dead» pointe désormais en cinquième position, devant «Café con aroma de mujer». La partie 1 de «Lupin» est désormais 7e, suivi de la saison 3 de «Elite», la première saison de «Who killed Anna ?», et la saison 4 de «Elite» en dixième position.

Inspirée d’un webtoon horrifique batpisé «Now at our school» de Joo Dong-geun, déclinée en 12 épisodes, «All of us are dead» suit l’histoire des élèves d’un lycée qui devient l’épicentre de la propagation d’un virus zombie à travers la ville (et le pays ?). Pris au piège, une poignée d’étudiants vont devoir redoubler d’efforts pour réussir à sortir indemne de ce cauchemar, ou risquer d’être contaminés à leur tour.