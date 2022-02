Ninja Warrior : les finalistes de la 6e édition mettent la pression sur Jean Tezenas du Montcel

Le parcours d’obstacles «Ninja Warrior», 6e du nom, dévoile ce vendredi 11 février sa finale, avec son champion, Jean Tezenas du Montcel, prêt à affronter de nouveaux et féroces adversaires.

Pour cette grande finale, les candidats devront avant tout gravir des obstacles toujours plus hauts et plus impressionnants. Chacun n’aura qu’un objectif en tête : gagner le sommet de la mythique «Tour des Héros» et ses 23 mètres de haut.

Sur les 180 participants, 23 sont encore en lice : 22 hommes et une femme. Tous rêvent de prendre la place de celui qui remet son titre en jeu, Jean Tezenas du Montcel, le seul et unique Ninja Warrior de France.

Une nouvelle génération de compétiteurs avides de victoire espère renverser sa suprématie. Très en forme pour sa sixième participation, Jean Tezenas du Montcel a confié avec humour qu'il avait «l'impression d'être le vieux loup famélique, avec les petits jeunes qui le regardent et qui lui disent ‘c'est la fin, qui lui met le dernier coup de croc ?’». «Faut qu'ils fassent attention les petits jeunes de 18 ans... On est chaud comme la braise», affirme cependant l'imperturbable sportif dont l'aisance suscite l'admiration des foules.

De quoi lui donner lui aussi encore l’envie de mordre… À la clé, il y a le titre de Ninja warrior mais surtout 100.000 € (gains qu’il avait déjà remportés en saison 4).