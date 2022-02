Pékin Express : Valérie Trierweiler, Yoann Riou, Inès Reg... Découvrez le casting de l'édition célébrités

L’émission Pékin Express, dont la 15e édition baptisée «Sur les terres de l'aigle royal», a été lancée ce jeudi 10 février, dévoilera bientôt une version célébrités. Une nouveauté dont le tournage a déjà commencé, avec un casting plutôt surprenant.

D’après Le Parisien, qui annonce la nouvelle ce vendredi, six binômes composés d’une ou deux personnalités et leurs proches se sont envolés samedi dernier, direction le Sri Lanka. «C’est sur cette île située au sud de l’Inde, dans l’océan Indien, qu’ils vont devoir se dépasser et surtout dépasser leurs adversaires», indique le quotidien qui dévoile aussi la liste des candidats.

Il s’agit de la journaliste et ancienne compagne du président François Hollande Valérie Trierweiler, qui a choisi de faire équipe avec sa meilleure amie ; de l’ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani, en binôme avec son nouveau compagnon Valentin Léonard ; du journaliste sportif de la chaîne L’équipe Yoann Riou, en duo avec le commentateur sur M6 et nouvel animateur de «Qui veut être mon associé ?», Xavier Domergue. L’humoriste Inès Reg et sa sœur, le nageur handisport paralympique Théo Curin et sa manageure, l’influenceur Justriadh, et son ami, sont eux aussi du voyage.

A noter qu’il ne s’agit pas de la toute première version VIP de Pékin Express. Stéphane Plaza, Sandrine Corman ou encore Isabelle Morini-Bosc avaient notamment participé à «Pékin Express : Duos de choc» en 2010. En 2012, M6 avait aussi proposé «Pékin Express : Le Passager mystère», où des équipes de deux candidats des éditions précédentes étaient accompagnées d'un animateur.