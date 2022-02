Doctor Strange 2 : Tom Cruise dans le rôle d'Iron Man ?

La bande-annonce de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» dévoilée lors du Super Bowl ne cesse de nourrir les rumeurs les plus folles. Dont une qui voudrait que Tom Cruise y incarne Iron Man.

Deux éléments précis sont venus alimenter cette rumeur, la première étant le personnage qui se bat contre Scarlet Witch dans cette bande-annonce (voir à 01:35). Un être doté de superpouvoirs que certains ont identifié comme étant Captain Marvel. D’autres y voient la possibilité du retour d’Iron Man. Ou du moins, une autre version du héros venue d’un univers parallèle.

Selon le site américain comicbook.com, les partisans de cette théorie pensent que Tom Cruise y incarnerait un personnage apparu dans le comics AXIS publié en 2014 baptisé Super Iron Man, avec un Tony Stark dont la personnalité a été altérée (dans le mauvais sens du terme) et peut devenir cet Iron Man à l’armure argentée, avec un casque qui laisse apparaître ses cheveux et une partie de son visage.

Thats definitely Superior Iron Man pic.twitter.com/hDdUEatdmR — LokiWanKenobi is waiting for Moon Knight (@LowKeyWanKenobi) February 14, 2022

L’autre élément qui vient appuyer cette théorie de voir Tom Cruise intégrer le MCU serait cette photographie (dont l’origine n’est absolument pas vérifiée) de l’acteur de 59 ans pendant le tournage de Doctor Strange 2, arborant un bouc et un look proche de celui du personnage de Tony Stark.

(Rumor) Possibly the first image of Tom Cruise on set #DoctorStrange2 in (Motion Capture) for his Iron Man pic.twitter.com/nlvjj7sBAm — Moth Culture (@Moth_Culture) January 18, 2022

Ce Tony Stark venu d’une autre dimension ferait parti d’un groupe appelé les «Illuminati» qui, avec l’aide du professeur Xavier (incarné par Patrick Stewart), vont se retrouver à juger Doctor Strange pour ses «crimes contre le multiverse». Pour le moment, aucune information officielle concernant la présence de Tom Cruise au générique de Doctor Strange 2 n’a été dévoilée.