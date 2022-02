Loki : Owen Wilson donne des nouvelles de la saison 2

Dans une interview accordée au site américain WIRED, où les personnalités répondent aux questions en fonction des recherches Google, Owen Wilson a confirmé qu’il serait de retour dans la saison 2 de «Loki» sur Disney+.

Hésitant au moment de répondre – peut-être pour être certain de ne pas enfreindre les termes de son contrat et/ou de spoiler les fans – l’acteur a fini par répondre par l’affirmative. Il s’est également permis de révéler que le tournage de ce deuxième chapitre était pour bientôt. «Oui, je vais revenir dans Loki. Et je crois que le tournage doit débuter très prochainement. J’ai passé un bon moment sur le tournage de la série. J’ai beaucoup apprécié travailler avec Tom Hiddleson et tous ceux qui étaient présents », confie-t-il.

!! ATTENTION SPOILERS !!

Dans Loki, Owen Wilson incarne Mobius, un agent du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) en charge de poursuivre sans relâche les criminels temporels. Dans la saison 1, Mobius et Loki développent une amitié alors que ce dernier se voit confier la mission de mettre fin aux agissements d’une de ses variantes baptisée Sylvie Laufeydottir, dont la trahison mènera à la destruction de la temporalité linéaire. Quand Loki revient dans les locaux de la TVA, la temporalité a été modifiée, et Mobius et lui ne sont jamais devenus amis. Aucune information concernant la saison 2 de Loki n’a été dévoilée pour le moment.