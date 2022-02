We Own this City : la nouvelle série des créateurs de The Wire bientôt sur OCS

La nouvelle a de quoi faire saliver tous les sérivores…David Simon et George Pelecanos, les créateurs des acclamées séries The Wire, Treme et plus récemment The Deuce, viennent de signer une toute nouvelle série intitulée We own This City qui sera proposée sur OCS dès ce 26 avril en US+24.

Ce drame, créé pour la chaîne HBO, est inspiré de l'histoire vraie racontée par le journaliste du Baltimore Sun Justin Fenton dans son livre We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption in an American City.

Il fera retrouver au mythique duo Simon/Pelecanos les rues de Baltimore qu’il avait si bien explorées dans The Wire, mais cette fois ces deux-là raconteront l'histoire vraie de la tristement célèbre Gun Trace Task Force (GTTF), une unité spéciale créée en 2015 pour lutter contre le crime en pleine expansion.

Destinée à nettoyer la ville américaine de ses armes et de ses malfaiteurs, cette équipe, gangrénée par des agents corrompus, finira par elle-même fonctionner comme une véritable organisation criminelle.

Le casting comprend notamment les acteurs Jon Bernthal (The Walking Dead, Show Me a Hero), Josh Charles (The Good Wife, In Treatment) et Jamie Hector (Bosch, The Wire), parmi beaucoup d'autres.

Jon Bernthal se glisse dans la peau du sergent Wayne Jenkins.

Josh Charles campe Daniel Hersl, un flic violent qui se retouve dans la GTTF après avoir été viré d'un autre district.

Jamie Hector incarne le détective Sean M. Suiter chargé des enquêtes sur les homicides.

Darrell Britt-Gibson incarne Jemell Rayame, un officier du GTTF qui pratique le racket, l'extorsion, et bien d'autres méfaits.

Wunmi Mosaku joue Nicole Steele, l'avocate du département de la justice chargée d'enquêter sur la brigade devenue hors de controle.