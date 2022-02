Mort de Gaspard Ulliel : L’acteur remplacé par Niels Schneider dans la série «Tikkoun» de Canal+

Brutalement décédé le 19 janvier à l’âge de 37 ans après un accident de ski, l’acteur Gaspard Ulliel sera remplacé par Niels Schneider au casting de «Tikkoun», la série de Xavier Giannoli («Les Illusions perdues») qu’il tournait pour Canal+.

Cette adaptation en six épisodes du livre «D’argent et de sang», roman de Fabrice Arfi, raconte l'histoire vraie de l'improbable trio d’escrocs qui a réussi à détourner des millions d’euros en montant une gigantesque fraude à la taxe carbone en 2008-2009 (un sujet déjà au cœur du film «Carbone» d’Olivier Marchal et du documentaire de Netflix «Les rois de l’arnaque» signé Guillaume Nicloux). Dans la série Gaspard Ulliel incarnait l’un des personnages principaux – le sulfureux golden boy Arnaud Mimran qui purge actuellement une peine de 13 ans de prison -. Il tournait aux côtés des acteurs Vincent Lindon et Ramzy Bédia.

Révélé en 2010 dans «Les amours imaginaires» de Xavier Dolan, Niels Schneider avait joué avec Gaspard Ulliel dans «Un peuple et son roi» en 2017. Il est actuellement à l’affiche de la série d’espionnage «Totems» pour Amazon Prime Video. Le comédien va donc retourner les scènes qui avaient déjà été mises en boîte avant la disparition de celui qui était aussi son ami dans la vie.