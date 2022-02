The Crowded Room : Tom Holland et Amanda Seyfried au casting d'une nouvelle série sur les maladies mentales

A l’affiche de «Spider Man : No Way Home» et «Uncharted», rien n’arrête plus l’irrésistible ascension de Tom Holland qui, comme sa petite amie Zendaya dans «Euphoria», sera bientôt lui aussi star d’une série. Dans ce thriller intitulé «The Crowded Room» l'acteur donnera la réplique à Amanda Seyfried.

Créée par Akiva Goldsman («Un homme d’exception») et réalisée par Kornél Mundruczó («Pieces of a Woman»), cette anthologie, appelée à changer de cadre et de personnages à chaque saison, sera consacrée aux troubles mentaux. Plus précisément, elle «explorera les histoires vraies et inspirantes d’individus confrontés à la maladie mentale, ayant appris à vivre avec», annonce Apple TV+ qui la diffusera à une date qui n'a pas encore été communiquée à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Composée de dix épisodes, la saison 1 est inspirée du livre «Billy Milligan : l’homme aux 24 personnalités» de Daniel Keyes. Tom Holland (qui sera aussi producteur délégué) y jouera un homme souffrant d’un trouble dissociatif de l’identité suivi par une psychiatre interprétée par Amanda Seyfried (Mamma Mia!, Mank, the Dropout).

Dans la vraie vie, Billie Milligan, qui avait déjà inspiré le film «Split» de M. Night Shyamalan et la série documentaire «Monsters Inside» d’Olivier Megaton à voir sur Netflix, est la première personne à avoir été acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple.

À la fin des années 1970, il avait été arrêté pour au moins trois viols dans l'Ohio puis jugé non responsable de ses crimes en raison de ce qu’on appelle aujourd’hui un trouble dissociatif de l'identité.

A noter que ce n’est pas la première fois que Tom Holland apparaît dans un programme d’Apple TV+. Il avait déjà tourné dans le film des frères Russo, «Cherry», dans lequel il campait un toxicomane souffrant de stress post-traumatique.