Koh-Lanta : révélations sur les conséquences de la tricherie pour Claude et Laurent

Selon les révélations du journal Le Parisien, l’affaire de la tricherie durant la saison All-Stars de Koh-Lanta qui célébrait les 20 ans de l’émission de survie de TF1 a eu de vraies conséquences pour Laurent et Claude.

Pour un cadre du groupe France Télévisions, interrogé pour les besoins de l’article, il ne fait aucun doute que «leur image est cramée pour un moment». Ainsi, on apprend que Laurent Maistret a été décommandé au dernier moment de la saison Pékin Express spéciale célébrités qui se tourne actuellement au Sri Lanka.

Si la chaîne W9 a toutefois accepté de lui confier les rênes de l’émission Apprentis Aventuriers en remplacement de Moundir, elle craint «qu’une preuve des tricheries, comme la photo des dîners, ne sorte pendant la diffusion» et ne vienne entacher le programme, révèle Le Parisien.

Ecartés de plusieurs projets ?

Concernant Claude Dartois, son apparition dans l’émission Top Gear sur RMC Découverte aura bien lieu. Et si le chauffeur de maître est toujours en discussion pour «une émission d’aventures», l’article du journal précise qu’il n’a y a aucune chance que cela se déroule sur TF1 ou TMC. Un autre projet intitulé Qui peut battre Claude Dartois ? aurait été annulé.

Sa présence au casting de Danse avec les stars, un temps souhaitée du côté de TF1, ne serait plus d’actualité. Claude affirme n'avoir jamais eu l'intention d'y participer quoiqu'il en soit. «J’avais déjà refusé la dernière saison. Et je refuserais encore cette année si on me le demandait», avait-il déclaré à l’époque. Apparemment, il n’aura même pas à dire non désormais.