«J'ai son 06» : Robert Pattinson n'en revient pas d'avoir le numéro de téléphone de Juliette Binoche

Invité de «C à vous» ce mardi 22 février, dans le cadre de la promotion du film «The Batman» qui sortira le 2 mars, l’acteur Robert Pattinson a, entre autres anecdotes croustillantes, confié avec une grande fierté avoir le numéro de Juliette Binoche dans son téléphone.

Contactée par les équipes de «C à vous» pour adresser un message à l’acteur à l’occasion de son passage en France, Juliette Binoche avait enregistré une petite vidéo à destination de la star de Twilight. «Salut Robert, je n'ai pas de message spécial. Je veux juste t'envoyer des gros bisous depuis Madagascar avec cette rivière magnifique. J'espère que tu vas bien et je t'adore», y déclare-t-elle.

Un petit clin d’œil sympathique qui a manifestement fait très plaisir à l’acteur britannique. «J'ai le numéro de téléphone de Juliette Binoche, s'est-il immédiatement félicité après avoir visionné la vidéo, j'ai son 06», a-t-il ajouté fièrement, expliquant qu’avant de jouer à deux reprises avec l’actrice - dans «High Life» de Claire Denis et «Cosmopolite» de David Cronenberg - il l’avait vue dans «Les Amants du Pont Neuf ».

Un souvenir qui laisse aujourd’hui Robert Pattinson encore très ému. «J'ai vu ce film quand j'étais adolescent et maintenant quelques années plus tard, j'ai son numéro de téléphone. C'est dingue !», a-t-il renchéri. «Qu'elle te salue comme ça en plus. C’est très cool», a alors commenté Zoë Kravitz, nouvelle Catwoman venue assurer à ses côtés la promo de «The Batman».

Une séquence à revoir ci-dessous (à partir de 26 minutes et 45 secondes » :