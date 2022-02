Olivier Ménard, présentateur de la Chaîne L’Équipe, confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès

A l’occasion du 3.000e numéro de son émission «L’Equipe du Soir», l’animateur Olivier Ménard a, ce lundi 21 février, raconté une mésaventure récente qui lui est arrivée. Une drôle d’anecdote qui implique le tristement célèbre fugitif Xavier Dupont de Ligonnès.

L’histoire se déroule dans un bar de Rennes, où le présentateur faisait quelques selfies avec des clients l'ayant reconnu quand un homme s’est approché de lui.

«À la fin de soirée, je vois un gars au loin et je me dis 'bon bah tu ne vas pas y couper à ton petit selfie'. Il s'approche, il regarde vers le bas et je vois qu'il a un brassard de la police. Il me dit que c'est un contrôle d'identité», explique-t-il.

Alors qu’il lui présente sa carte de journaliste, Olivier Ménard demande la raison de ce contrôle à l’agent de police. «Le policier me dit alors : 'je vais vous faire une confidence, il y a quelqu'un à l'extérieur du bar qui nous a dit que Xavier Dupont de Ligonnès était là et on a cru que c'était vous’», poursuit-il de raconter.

«J'aurais été nommé commissaire»

«Vous n'avez pas l'air content», se permet alors Olivier Ménard à l'adresse du représentant de l'ordre qui découvre qu'il s'agissait d'une méprise, et ce dernier de lui répondre : «Bah non parce que si ça avait été lui j'aurais été nommé commissaire».

L’anecdote a provoqué l’hilarité générale sur le plateau de «L’Equipe du Soir», bien que l’affaire Dupont de Ligonnès prête habituellement à tout sauf à sourire.



Soupçonné du meurtre de sa femme, de ses quatre enfants et de ses deux chiens, l’homme demeure depuis 2011 toujours introuvable.