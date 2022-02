Andrew Garfield se dévoile dans la première bande-annonce de la série «Under the banner of heaven»

Andrew Garfield sera prochainement au générique d'«Under the banner of heaven», une mini-série inspirée d’une histoire vraie à propos d’un double meurtre commis aux États-Unis, en 1984.

Adaptée du livre éponyme de Jon Krakauer, la série suivre le comédien dans le rôle de Pyre, un détective qui se voit confier une enquête sur un double homicide perpétré par deux frères, Ron et Dan Lafferty. Membres de l’école des prophètes, un groupe fondamentaliste de l’église mormone, ils ont sauvagement assassiné leurs belles-sœurs. Selon Ron, Dieu en personne lui aurait ordonné de commettre cet acte.

Lui-même mormon, le détective Pyre va se retrouver face à un dilemme impliquant sa propre foi, à mesure que son enquête avance. «Les preuves pointent vers des choses et des croyances dont je n’avais entendu que des murmures. Je me demande comment un acte aussi horrible a pu être toléré», peut-on entendre dire le détective dans la bande-annonce.

