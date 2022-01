Andrew Garfield dans le prochain Spider-Man ?

Dans une interview donnée à «Variety », l’acteur américano-britannique Andrew Garfield a annoncé qu’il pourrait reprendre le rôle de Spider-Man s’il le sentait bien. Une information qui vient à nouveau alimenter la rumeur du moment.

Et les rumeurs n'en finissent pas. Morbius, avec Jared Leto dans le rôle principal, aurait été repoussé, pour cause de variant Omicron sans doute, mais aussi pour permettre à Andrew Garfield d’y apparaître en Spider-Man, comme le rapporte Allociné. Le film n’a pas été décalé une unique fois, mais bel et bien sept fois. S'il a ainsi souffert de la pandémie de coronavirus, comme la majorité des longs-métrages devant initialement sortir en 2020, ce n’est pas la seule raison. Sony a affirmé qu’ils souhaitaient laisser plus de temps de présence sur les écrans à Spider-Man : No Way Home, mais l’information n’a pas suffi aux fans de Marvel.

Pour eux, le film aurait été repoussé pour rajouter des passages avec Andrew Garfield. L’apparition du comédien dans No Way Home, où il reprenait son rôle de Peter Parker, avait énormément plu aux spectateurs. « L'idée était incroyablement amusante, spirituelle, psychédélique et très intéressante d'un point de vue thématique. En tant que fan, l'idée de voir trois Spider-Man dans le même plan était suffisante [pour accepter la proposition] », a-t-il expliqué à propos de son retour dans les colonnes de Variety.

« Si j'avais l'opportunité de le jouer une nouvelle fois »...