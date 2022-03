The Batman : on en sait plus sur la nouvelle série spin-off développée par HBO Max

Selon les révélations de Matt Reeves à la chaîne YouTube The Cyber Nerds, la série spin-off de «The Batman» ne traitera pas de la corruption au sein de la police. Mais se déroulera dans l’enceinte de l’hôpital d’Arkham.

Le projet initial, baptisé «The Gotham City PD», devait planter son action lors de la première année de la carrière de justicier de Bruce Wayne dans le costume de l’homme chauve-souris (le film se passe pendant sa deuxième année). Et se pencher sur la nature et l’évolution de la corruption au sein des forces de l’ordre de Gotham City. Matt Reeves vient de confirmer que ce projet de série prévue pour être diffusée sur HBO Max a totalement modifié son approche, et plantera finalement son décor dans les couloirs de l’Asile d’Arkham, le lieu de détention des principaux ennemis de Batman.

«Après l’idée que Gotham est un personnage à part entière dans le film, je veux vraiment qu’Arkham existe aussi en tant que personnage. On s’intéresse à ce qu’il se passerait dans le monde d’Arkham à la suite de notre film, avec l’idée d’en faire une sorte de film d’horreur et de maison hantée», explique Matt Reeves.

Cette série horrifique se présente donc comme une suite directe du film avec Robert Pattinson, et permettrait de plonger au cœur de l’histoire de ce lieu incontournable dans le monde de Batman. Une autre série spin-off, centré sur le personnage du Pingouin incarné par Colin Farrell (qui reprendra le rôle sur le petit écran), est déjà en développement du côté de HBO Max. Et suivra son ascension au sein de la criminalité de Gotham City, au point de s’imposer comme un des ennemis les plus redoutables du justicier.