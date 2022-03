Morbius : une nouvelle bande-annonce pour le film événement avec Jared Leto

Dans une courte bande-annonce mise en ligne par Sony, le film «Morbius» a dévoilé de précieuses informations sur les liens qui existent entre le héros et le vilain de l’histoire, Milo.

Incarné par Matt Smith, Milo se révèle être l’ami d’enfance du docteur Michael Morbius. Lui aussi atteint de la même maladie du sang, ils ont partagé des années de souffrance tous les deux jusqu’à ce que Morbius parvienne à trouver un remède. Qu’il refuse de partager avec lui. La raison est simple : le produit fonctionne, mais cela le transforme en vampire assoiffé de sang et doté de capacités physiques comme une force surhumaine, une rapidité et des réflexes décuplés, et même la possibilité de se téléporter.

Évidemment, Milo ne va pas se priver de tels pouvoirs. Mais contrairement à Morbius, qui tente par tous les moyens de ne pas se laisser contrôler par ses pulsions, il entend profiter de ses nouvelles capacités dans leur pleine mesure. Une vision opposée qui va immanquablement nourrir leur rivalité.

What did you do to yourself, doctor? #MORBIUS discovers a cur(s)e - exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/ctLFG4VwGv

— Morbius (@MorbiusMovie) March 7, 2022