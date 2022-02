«Vikings : Valhalla» : qui sont les acteurs principaux de la série ?

La série «Vikings : Valhalla» est attendue pour le 25 février sur Netflix, et reprendra l’histoire de la série d’origine, 100 ans après les événements de l’ultime saison 6.

C’est le créateur de Vikings, Michaël Hirst, qui sera à la tête de ce spin-off très attendu par les fans, où figureront de nouvelles personnalités incontournables telles que Guillaume le Conquérant ou Leif Erikson, mais aussi Freydis Eriksdotter et Harald Harada.

Sur la chaîne History, c’est l’acteur Travis Fimmel qui avait crevé l’écran dans le rôle de Ragnar Lothbrok, mais aussi Katheryn Winnick dans celui de son épouse, Laguertha, Clive Standen dans celui de Rollo, ou encore George Blagden dans celui d’Athelstan. Seul l’acteur John Kavanagh, qui incarne le Voyant, sera encore de la partie. Quels sont les comédiens qui vont s’imposer dans la série dérivée ?

Des visages connus

Acteur australien de 23 ans repéré dans la série Les nouvelles aventures de Sabrina sur Netlfix (il incarnait Caliban, le prince des Enfers, ndlr), Sam Corlett s’est vu confier le rôle de Leif Erickson, l’un des trois fils d’Erik le Rouge. Cet explorateur islandais du XIe siècle serait le premier européen à avoir découvert l’Amérique du Nord continentale.

Le premier rôle féminin a été confié à Frida Gustavsson, un mannequin suédois devenue égérie de plusieurs marques de luxe qui a bifurqué vers la comédie en 2014. Elle avait notamment passé le casting pour incarner le personnage de Rey dans la dernière trilogie Star Wars, avant que celui-ci ne soit finalement confié à Daisy Ridley. Elle jouera le rôle de Freydis Eriksdottir, la sœur de Leif.

Deux autres acteurs aux visages connus apparaîtront également à l’écran, avec David Oakes, qui a joué dans The Borgias et Les Piliers de la Terre, dans le rôle du comte Godwin. Pollyanna McIntosh, qui incarnait le personnage de Jadis dans The Walking Dead, prêtera ses traits à la reine Ælfgifu.