Better call Saul, saison 6 : un premier trailer pour l'ultime saison (SPOILERS)

La chaîne américaine AMC vient de dévoiler la bande annonce de la saison 6 de «Better Call Saul», qui sera également la dernière. Celle où Jimmy McGill terminera sa transformation en avocat véreux.

Dans la bande annonce, on découvre notamment la popularité grandissante de Saul Goodman auprès des criminels de tout bord en raison de son association avec la famille Salamanca et leur cartel. On aperçoit Lalo Salamanca, justement, qui a échappé à la tentative d’assassinat orchestré par Gus Fringe à la fin de la saison 5. Et des répercussions que cela pourrait avoir sur la relation entre Jimmy et Kim. On entend également Howard discuté ouvertement de sa volonté de radier Jimmy du barreau.

Cette saison 6 verra également Gus Fringe et les Salamanca se battre pour le contrôle du trafic de drogue, avec un potentiel accord à trouver entre le premier et le chef du clan, Hector. Les jumeaux Salamanca sont prêts à semer la mort, tandis que Nacho Varga est en fuite après avoir trahi le cartel. Mike Ehrmantraut va devoir s’impliquer plus loin qu’il ne le voulait, et devenir le général de Gus Fringe.

La saison 6 de Better Call Saul sera découpée en deux parties, avec 7 épisodes diffusés à partir du 18 avril prochain. Il faudra ensuite attendre le 11 juillet pour regarder les six derniers, et assister, enfin, à la mort de Jimmy McGill, et à la naissance de Saul Goodman. La série sera disponible en France sur Netflix.