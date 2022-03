Drôle : tout savoir sur la nouvelle comédie de Fanny Herrero, la créatrice de Dix pour Cent

Après avoir cartonné dans le monde entier avec Dix pour cent, Fanny Herrero revient avec Drôle, une série qui plonge dans le milieu du stand-up.

La créatrice et showrunneuse a expliqué lors d’une conférence de presse organisée par Netflix ce 10 mars avoir eu envie au travers de cette série de s'intéresser, non plus aux agents, mais aux artistes eux-mêmes, «être au plus près d’eux dans leurs galères quotidiennes». La série est portée par quatre nouveaux visages. « C’était important pour nous. Ils ont chacun leur singularité et leur fraîcheur ».

L’HISTOIRE

Drôle suit le quotidien d’Aïssatou (Mariama Gueye), Nezir (Younes Boucif), Bling (Jean Siuen), et Apolline (Elsa Guedj). Quatre jeunes gens qui viennent d'horizons différents, mais qui partagent le même rêve : conquérir les planches parisiennes. Ils vont se produire tour à tour sur la scène d’un comedy club de la capitale, le Drôle, dans l’espoir de devenir la nouvelle star du rire.

Nezir vit dans une HLM de banlieue avec son père malade et multiplie les petits boulots pour subvenir à leurs besoins, Aissatou est une jeune maman qui va connaître une notoriété soudaine après des années de galère, Bling est un jeune homme arrogant qui, s'il a eu son petit succès, a perdu l'étincelle, enfin Appoline est une jeune femme issue d'une famille de la haute bourgeoisie et qui, promise pourtant à un brillant avenir, ne rêve seulement que de monter sur scène avec ses blagues.

Quatre jeunes humoristes mettent tout en œuvre pour se (re)faire un nom dans le monde du stand-up.





Drôle, une série créée par Fanny Herrero (Dix pour Cent), dispo le 18 mars ! pic.twitter.com/DLHSxg3T0A — Netflix France (@NetflixFR) February 15, 2022

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

«Quand j’ai commencé à m’intéresser à la scène du stand-up, j’étais hyper fan de Blanche Gardin mais je connaissais mal, donc j’ai passé du temps dans les comedy clubs, passé du temps avec des gens qui font du stand-up, confie Fanny Herrero. J’ai rencontré une trentaine d’humoristes pour leur poser plein de questions et après cette phase d’immersion j’ai mis le réel de côté», explique la créatrice qui voulait «s’éloigner du mélange vrai/faux de Dix pour Cent».

«On a inventé des personnages. J’ai fait entrer Marion Rollman, Fanny Ruwet, Thomas Wiesel et Shirley Souagnon dans l’équipe pour écrire les sketches», confie en outre celle pour qui Drôle est aussi l’occasion de dresser un portrait de la jeunesse actuelle dans toute sa diversité.

Un portrait de la jeunesse actuelle

«Le stand-up est un prisme pour parler de la jeunesse contemporaine», estime-t-elle. «Comme c’est un art modeste (il faut juste un micro), cela draine des gens très différents, avec des histoires et des milieux différents, donc c’est une sorte de photographie de la jeunesse française».

Les personnages ont entre 25 et 30 ans. «Ils sont à la croisée des chemins, dit Fanny Herrero. Ça parle aussi de la vocation. C’est un âge où on a des choix à faire : est-ce que je construis une vie de famille ou je fais un pas de côté pour faire ce que je veux ? Je me suis replongée dans cet âge qui est très beau».

©Mika Cotellon

Un humour post-MeToo

«L’humour est à la fois un cadeau pour les autres et une jouissance pour soi-même», considère la showrunneuse. «Les personnages sont comme des super-héros dont l’humour serait l’arme. Pour eux c’est un passeport, le moyen d’être aimé».

Pour la créatrice, Drôle parle des artistes qui créent des liens, «pas ceux qui divisent». «On est dans une série post Me Too, post Black Lives Matter, et j'espère que ça se voit. [...] C'est aussi une réponse à cette idée que je ne trouve pas très saine du 'on ne peut plus rien dire'», avait confié la scénariste lors du festival Séries Mania, selon les propos rapportés par Konbini, avant d'ajouter : «On va faire moins de blagues sur les blondes, et plus de blagues sur DSK».

La diffusion

Composée de six épisodes, Drôle sera mise en ligne ce 18 mars sur Netflix. La série sera disponible dans 190 pays et traduite dans 30 langues. « Il ne faut pas y penser quand on écrit dit Fanny Herrero. Il faut garder sa ligne et sa vérité. »