Céline Dion souffrante : l’acteur Sam Heughan révèle l'état de la star sur le tournage du film «Text for You»

Céline Dion a récemment joué de ses talents d’actrice dans le film «Text for You» qui devrait sortir prochainement en salles. Son partenaire à l’écran, Sam Heughan, a confié avoir adoré tourner à ses côtés.

La star d'«Outlander» a fait une apparition sur Watch What Happens Live ce jeudi 10 mars, où il s'est entretenu avec l'animateur Andy Cohen sur son travail avec l'interprète de 53 ans, pour le tournage d'une comédie romantique dans laquelle apparaîtra aussi Priyanka Chopra Jonas, la star de «Quantico».

«C'est ses débuts d'actrice, quelle icône», a-t-il déclaré au sujet de Céline Dion. «Elle est incroyable, et pas seulement dans le film et elle est vraiment talentueuse et extrêmement drôle, mais elle fournit également la musique du film», a révélé l’acteur. «Elle a écrit une chanson spécialement pour nous», a-t-il ajouté.

Alors que lui était posée la question de savoir quelle était la chose la plus «folle» que Céline Dion avait faite sur le plateau, l'acteur n'a pas su quoi répondre. «Elle était incroyable, honnêtement», a-t-il simplement dit.

LA CHANTEUSE TRÈS DISCRÈTE CES DERNIERS MOIS

Les nouvelles rapportées par l'acteur ont de quoi rassurer (un tout petit peu) sur la santé de l’interprète de «My Heart will go on», qui inquiète les fans depuis plusieurs mois. Après la pandémie, la star canadienne, qui devait faire son grand retour sur scène à Las Vegas avec son nouveau show Resorts World, avait tout stoppé net «pour raisons médicales», ses proches évoquant il y a peu «des spasmes musculaires sévères» nécessitant «un long traitement médical et un régime alimentaire draconien».

«Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible», avait posté la star en octobre 2021 avant de se faire extrêmement discrète, ne postant que de rares messages sur les réseaux sociaux, comme son émouvant soutien au peuple ukrainien au début de l'invasion russe.

Les nouvelles du tournage de «Text for You» ont donc de quoi donner du baume au cœur à ceux qui attendent impatiemment leur idole lors de sa tournée européenne en mai, pour l’heure maintenue.

A noter que «Text for you» ne marque pas en réalité les premiers pas d’actrice de Céline Dion. En 1991, la chanteuse avait incarné une jeune fille maltraitée par sa mère dans la mini-série télévisée québécoise «Des fleurs sur la neige», de Jean Lepage. Elle avait aussi fait une brève apparition dans «Sur la piste du Marsupilami» d’Alain Chabat (2012), et avait joué son propre rôle dans «Opération Muppets», sorti sur Disney+.