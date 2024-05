«Le côté pas cher et populaire me plaisait beaucoup» : Jordan De Luxe révèle d'où vient son pseudo

Jordan De Luxe était ce matin l’invité de Pascal Praud, à l’occasion de la sortie de son livre «A quoi tu sers ? Confidences sans détour» (Leduc). L’animateur en a profité pour révéler comment il avait choisi son pseudo.

Un nom servi sur un plateau. Invité de Pascal Praud ce jeudi matin sur CNEWS pour la promotion de son livre «A quoi tu sers ? Confidences sans détour» (Leduc), Jordan De Luxe est revenu sur le choix du nom «Deluxe».

D’origine bretonne, et de son vrai nom Guisnel, l’animateur a expliqué pourquoi et comment il avait choisi d’utiliser un pseudo. Il a d'abord confié avoir souffert de moqueries à l’école, les autres élèves s’amusant à dire «Guisnel, guignol». Il ne «voulait pas de cela pour plus tard», a-t-il dit. «Si jamais je rentre en télé et que ça marche un petit peu pour moi, je n'aimerais pas que ça retombe sur mes parents, donc du coup je voulais enlever le nom.»

Miracle au fast food

L’idée du pseudo est arrivée quand il a commencé à travailler pour la station de radio Voltage dit-il, où on allait le surnommer «Voltage Man». «Je me suis dit ’j’ai pas envie de m’appeler ‘Voltage Man’ toute ma vie donc j’ai dit ‘attendez deux secondes, demain matin je vous donne le nom et le prénom que je vais utiliser’.» Jordan De Luxe raconte s’être rendu le soir même dans un célèbre restaurant de fast food. C'est là qu'il a eu le déclic.

«Au moment de me servir le plat, la serveuse, qui à mon avis faisait une école de théâtre, m'a dit : ‘Evidemment il y a le Big Mac, et il y a aussi ce sandwich qui est incroyable, il est magnifique, il est unique, rare, il ne coûte pas cher et il sera toujours à l’affiche du fast-food’. J’ai dit ‘c’est quoi ?’. Elle m'a fait : c’est le Royal Deluxe’. Je me suis dit ‘Deluxe, c’est génial, j’adore. Le côté pas cher et populaire me plaisait beaucoup», a expliqué Jordan De Luxe.