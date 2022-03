Les Kardashian : les stars de la télé-réalité de retour dans une nouvelle série

Après vingt saisons de Keeping Up with the Kardashian, qui s’était arrêtée en 2020, la famille la plus bling-bling du petit écran est de retour, toujours dans une émission de télé-réalité sur leur vie hors du commun. Intitulée simplement Les Kardashian, la nouvelle série sera diffusée sur Disney+, qui vient d’en dévoiler la bande-annonce.

«La célèbre famille revient sur vos écrans dans une toute nouvelle série qui ouvre grand les portes de leur quotidien. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie ont toutes accepté d’être de nouveau filmées pour vous montrer à quoi ressemble vraiment leur vie, loin des gros titres à sensation de la presse people», annonce la plate-forme.

«Et les membres de la famille embarquent les spectateurs à leurs côtés dans tous leurs moments de vie : des instants de pression intense liée à la gestion d’un empire financier qui se chiffre en milliard de dollars, dans l’intimité des moments de détente en famille en passant par les scènes de la vie quotidienne comme déposer les enfants à l’école, pour donner au final une série d’une sincérité stupéfiante sur l’amour et la célébrité».

Les épisodes seront dévoilés à un rythme hebdomadaire à partir du 14 avril. Réservée à un public averti, la série sera uniquement disponible dans le monde de Star et pour les profils 16+.

Les dessous de leurs vies amoureuses

La bande-annonce révèle notamment que Kourtney et le batteur Travis Barker essayent d’avoir un bébé. Khloé Kardashian évoquera quant à elle Tristan Thompson, le père de sa fille True. «J’aimerais n’avoir jamais eu à parler de ça parce que ce n’est vraiment pas un sujet amusant, a-t-elle confié au magazine Variety. Mais ça fait partie de ma vie alors ça apparaît dans l’émission», a-t-elle déclaré au sujet de sa relation chaotique avec le basketteur, qui avait avoué en janvier dernier avoir mis enceinte une autre femme pendant qu’ils étaient en couple.

Mais c’est aussi la relation pour le moins houleuse entre Kim Kardashian et Kanye West qui devrait être au cœur de la série, alors qu’un juge de Los Angeles a ce 2 mars prononcé leur divorce.

Jusqu'alors, le rappeur, qui a officiellement obtenu de changer son état-civil en «Ye», s'opposait à cette séparation et avait appelé Kim Kardashian à la réconciliation sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises.

«J'ai très envie d'être divorcée», avait-elle écrit dans une déclaration transmise la semaine précédente au tribunal pour lui demander d'accélérer la procédure. «J'ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé mais il ne l'a pas fait», ajoute la star de 41 ans qui, au travers de sa série, pourrait en avoir fait de même…



Le couple a quatre enfants : deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans) qui pourraient eux aussi apparaître régulièrement à l’écran.

Les Kardashian verra aussi la milliardaire au côté de son nouvel amoureux, l'humoriste Pete Davidson (Saturday Night Live), dont on a appris récemment qu’il allait bientôt voyager dans l’espace.