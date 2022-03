The Boys : le spin-off sur l'Université des super-héros enrichi son casting

La série dérivée de The Boys consacrée aux étudiants d’une université dirigée par la société Vought vient de faire quelques modifications dans son casting.

Selon le site américain Deadline, l’acteur Chance Perdomo (Les Nouvelles aventures de Sabrina) vient de se voir confier le rôle principal du spin-off. Il prend ainsi la place de Shane Paul McGhie (The Last Shift), qui devait incarner le personnage central de l’histoire en raison d’une réécriture d’une partie du scénario. La comédienne Aimee Carrero, qui devait jouer le premier rôle féminin, a également quitté le casting. Mais la production n’a pas encore trouvé sa remplaçante.

En plus de Chance Pedromo, le casting du spin-off de The Boys compte sur la présence de Jaz Sinclair, Lizzie Broadway, Reina Hardesty, et Maddie Phillips.

La série, qui n’a toujours pas de nom officiel, est présentée comme une fiction à la Hunger Games destinée à un public averti, se déroulant sur le campus de la Godolkin Université, une école réservée aux futurs super-héros. À la fin de leur cycle d’étude, les élèves sont mis à l’épreuve, tant physiquement que moralement (et sexuellement), pour tenter de décrocher les contrats les plus importants dans les meilleures villes du pays.

Le développement de la série a été confiée à Craig Rosenberg, un des producteurs de The Boys. Eric Kripke, le créateur de la série originale, sera présent au générique en tant que producteur exécutif avec Seth Rogen, Evan Goldberg, ainsi que les créateurs du comics, Garth Ennis et Darick Robertson.