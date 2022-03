Miss Monde : Miss Pologne sacrée, la représentante française dans le Top 13

Reportée à la toute dernière minute en décembre dernier en raison de cas de Covid-19, la finale du concours de beauté Miss Monde a eu lieu ce mercredi à Porto Rico.

C’est Karolina Bielawska, Miss Pologne, qui a été désignée plus belle femme du monde.

La représentante française, April Benayoum, Miss Provence 2020 et première dauphine de Miss France 2021, qui fêtait ce mercredi ses 23 ans, n’a pas démérité puisqu’elle a décroché un joli Top 13.

«Trop fière de ce Top 13 sur 100 candidates! Un beau cadeau d'anniversaire. Allez, je vais me coucher et demain je bronze à la piscine, je ne me suis même pas baignée en un mois à Porto Rico !», a déclaré la jeune femme dans une story Instagram.

Sylvie Tellier a félicité April Benayoum depuis la France, n’ayant pas pu faire le déplacement en raison d’une intervention chirurgicale récente. «Top 13 Bravo», a tweeté la directrice générale de la société Miss France.

Karolina Bielawska succède à la Jamaïcaine Toni-Ann Singh, Miss Monde 2019, l'édition 2020 n'ayant pas eu lieu en raison de la pandémie. Shree Saini, Miss USA, et Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire sont ses dauphines.

Classement de Miss Monde 2022

Miss Monde : Miss Pologne



1ere dauphine : Miss Etats-Unis



2e dauphine : Miss Côte d'Ivoire



Top 6 : Miss Indonésie ; Miss Mexique ; Miss Irlande du Nord



Top 13 : Miss Vietnam ; Miss Philippines ; Miss Somalie ; Miss Colombie ; Miss République Tchèque ; Miss France ; Miss Inde