«Ça m'agace à un point !» : Denis Brogniart en colère contre les internautes qui accusent Olga de racisme envers Yannick dans Koh-Lanta

Ce mercredi 23 mars l’animateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart, a poussé un coup de gueule contre les internautes qui accusent la candidate Olga de racisme après les critiques qu'elle a émises contre Yannick dans l’épisode de «Koh-Lanta, le Totem Maudit» diffusé la veille.

Ce mardi 22 mars lors du conseil, Olga s'était mise à pleurer en expliquant qu'elle avait du mal à laisser s'exprimer sa personnalité, car elle avait peur des réactions de Yannick.

Des propos racistes selon certains internautes qui ont immédiatement pris leur clavier pour attaquer la jeune femme en laissant des commentaires très violents à son encontre.

Des attaques intolérables pour Denis Brogniart. «On peut exprimer des difficultés sans immédiatement être taxé d'être raciste. J'ai trouvé ça d'une bêtise les amis, mais d'une bêtise intersidérale», a sur Instagram déclaré l’animateur, particulièrement courroucé. «Ça me fait sortir de mes gonds ! Franchement, ça m'agace à un point !», a-t-il ajouté.

«Olga n'est absolument pas raciste», insiste-t-il. Selon lui, la jeune femme aurait pu avoir un problème relationnel avec n’importe lequel autre des candidats. «Ne voyez pas des problèmes où il n'y en a pas. Ça peut arriver, il y a des moments où ça passe moins bien qu'à d'autre. Il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui ne le disent pas. Olga l'a exprimé (...) Mais par pitié, s'il vous plaît, arrêtez ! C'est une bêtise abyssale que de mettre du racisme où il n'y en a pas. Croyez-moi, il n'y en a absolument pas».

Stéphanie, autre candidate de Koh-Lanta qui était en entretien avec l'animateur au moment de son coup de gueule, a elle aussi tenu à préciser que la critique d’Olga n’avait absolument rien à voir avec du racisme.

Yannick réagit et confirme

Face à la montée de la polémique, Yannick, le principal intéressé, s’est lui aussi exprimé sur le sujet. «Je vois, sur les réseaux, bon nombre de réactions vis-à-vis du conseil et des propos tenus par Olga à mon encontre. Gardez à l'esprit que nous sommes dans un jeu, certes exceptionnel à tout point de vue, mais un JEU», a commencé l’aventurier dans une longue story postée ce jeudi 24 mars sur Instagram.

«Olga a donné sa perception de ma personne et cela lui appartient. Cela m'a surpris car aux antipodes de qui je suis et de ce que je souhaite véhiculer comme valeurs et sentiments. Surtout pour une certaine petite fille qui me regarde avec admiration. Je pense qu'au-delà des propos que j'estime assez violents sur l'instant, Olga n'est pas raciste et elle n'a jamais montré envers moi un comportement qui laissait penser que…», a-t-il clamé avant d’ajouter : «Dans le même temps, je mesure la portée et l'impact que cela peut avoir sur la communauté noire. Et j'en suis navré. Nous en sommes encore à ce niveau et ça me peine (...) Laissons les violences de toutes sortes loin de ça et loin de ce moment de partage, de rigolade, de suspense et d'émotions», a-t-il conclu.