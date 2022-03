Pékin Express : «l'avantage» d'un des binômes agace les internautes

L’épisode de Pékin Express diffusé ce jeudi 24 mars, qui a vu l'élimination de Charlotte et Sarah, a suscité l’agacement de certains téléspectateurs qui estiment que le binôme composé de Tarik et Ahmed est nettement avantagé par rapport aux autres candidats.

D’origine marocaine, les deux cousins à la bonne humeur communicative parlent l’arabe, ce qui leur permet de pouvoir converser avec les habitants des pays traversés, à savoir cette année le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Jordanie et les Emirats arabes unis.

Un atout de poids quand il s’agit de se faire comprendre rapidement que n’ont en effet pas les autres participants de la course Pékin Express.

Si certains internautes s’en réjouissent et le font savoir, d’autres estiment cet «avantage» injuste.

Ahmed et Tarik ils ont activé le cheat code langue arabe je suis mort #PekinExpress pic.twitter.com/0nu0DCmDa0

Ça m'a fait trop plaisir de voir Tarik et Ahmed aussi heureux de passer leurs meilleurs moments en parlant arabe, je les adore #PekinExpress #PekinExpress2022 pic.twitter.com/SVHne2lAS5

Tarik et Ahmed ils sont bons hein là langue arabe elle leur sert de fou pour les épreuves c’est grave bien pour eux ! #PekinExpress

La grâce a l’Arabe Tarik et Ahmed ils peuvent grave avoir un avantage en sah #PekinExpress

Mais ouiiiiiiii Tarik et Ahmed c’est easy pour eux pour se faire comprendre l’arabe en vrai même si y’a des dialectes différents ont se comprends #pekinexpress #pekinexpress2022

si tarik et ahmed vont a Dubai l'avantage de fou qu'ils auront encore avec l'arabe #PekinExpress

Tarik et Ahmed : « on parle arabe mais c’est pas le même arabe »



Entre frères on se comprend !#PekinExpress pic.twitter.com/kL2HT7ywDT

