Obi-Wan Kenobi : Dark Vador sera comme on ne l’a jamais vu

Personnage iconique de la saga Stars Wars, Dark Vador sera présent dans «Obi-Wan Kenobi», mais il sera différent par rapport à celui que les fans ont connu dans les films, a confié Deborah Show, la showrunneuse de la série à découvrir tout prochainement sur Disney+.

«Je voulais vraiment faire quelque chose qui soit basé sur les personnages et axé sur eux, car c’est l’avantage de la mini-série, a expliqué la jeune femme dans une récente interview pour Entertainment Weekly, se réjouissant d'avoir ainsi «plus de temps pour raconter une vraie histoire de personnage».

Et c'est un Dark Vador pas encore entièrement tourné vers le côté obscur de la Force que les fans de Star Wars s'apprêtent à découvrir. D’après Deborah Chow, Anakin Skywalker «se situe entre ces deux trilogies. Donc il n’est pas encore le Vador d’Un nouvel espoir, vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes donc en quelque sorte au milieu de cette période avec le personnage. C’est toujours Vador évidemment, mais c’est un Vador qui n’est pas aussi complètement formé que dans Un nouvel espoir».

Il sera néanmoins déjà «extrêmement puissant», comme l’avait confié à EW il y a peu l’acteur Hayden Christensen, qui reprend son rôle d'Anakin Skywalker. «Son ombre est partout dans la série. Et le degré de proximité vis-à-vis de son ombre est quelque chose qu'il reste à découvrir. Mais il est très présent émotionnellement pour Obi-Wan, et peut-être bien plus encore», avait quant à lui confié Joby Harold, un des scénaristes.

Rappelons que l'action de la mini-série Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les événements de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith (2005).

Entre l'obscurité et la défaite, l'espoir survit. Découvrez une première bande-annonce de la mini-série Obi-Wan Kenobi, disponible dès le 25 mai en streaming sur @DisneyPlusFR. pic.twitter.com/Bl9EciBs9T — Star Wars France (@StarWarsFR) March 9, 2022

Le premier épisode sortira le 25 mai sur Disney+.