Plus belle la vie : En plein meeting de Jean-Luc Mélenchon, une comédienne se plaint de l'arrêt possible du feuilleton

Soutien du candidat LFI à la présidentielle, la comédienne du feuilleton «Plus belle la vie» Sophie de La Rochefoucauld a profité du meeting de Jean-Luc Mélenchon, dimanche à Marseille, pour dénoncer l’arrêt probable du programme.

«Le feuilleton le plus célèbre de France risque de disparaître de nos écrans. France Télévisions s'apprêterait à mettre un terme à ce programme emblématique du service public. Cette série, avec ses milliers d'épisodes, fait vivre des centaines d'intermittents, de permanents, comédiens, techniciens. Arrêter la série, ça mettrait sur le carreau plus de 600 emplois directs. Ce serait catastrophique !», a dénoncé la comédienne qui incarne depuis 2009 Caroline Évenot, la mère de Barbara (Léa François).

« Plus belle la vie est une série populaire emblématique pour le rayonnement de la ville de Marseille. C'est une série citoyenne, qui aborde des sujets de société importants. Arrêter la série mettrait sur le carreau plus de 600 emplois directs. » @sophiedeLaR #MelenchonMarseille pic.twitter.com/TXidZsII1E — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 27, 2022

L'arrêt de PBLV serait «catastrophique pour Marseille aussi, a-t-elle poursuivi. 'Plus belle la vie' est une série populaire, emblématique pour le rayonnement de la ville de Marseille. C'est une série citoyenne aussi qui aborde des sujets de société importants dont on ne parlait pas ailleurs. L'homosexualité, les dangers d'une mairie d'extrême droite, les menaces de l'extraction du gaz de schiste, et tant d'autres ! C'est une série citoyenne, quotidienne qui a depuis dix-huit ans un vrai impact sur la vie des gens, a estimé Sophie de La Rochefoucauld. qui dénonce une décision prise «au nom de la rentabilité financière». «Arrêter cette série c'est comme fermer une usine ou une entreprise avec toujours les calculs comptables qui priment sur l'humain», considère-t-elle, dénonçant au passage la suppression annoncée par Emmanuel Macron de la redevance.

Après dix-sept ans d’existence et quelque 4.500 épisodes suivis par plusieurs millions de téléspectateurs chaque soir de la semaine à l’heure du dîner, France 3 devrait tout prochainement sceller le destin de la série. «Les renégociations sont plus rudes que d’habitude entre la direction et le groupe de production Newen, filiale de TF1», a récemment précisé un informateur au Parisien.