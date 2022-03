Disney+ : «Pistol», la mini-série sur les Sex Pistols bientôt disponible

Inspirée de l’autobiographie du légendaire guitariste des Sex Pistols Steve Jones, «Lonely Boy : Tales from a Sex Pistol», la mini-série «Pistol» sera prochainement accessible sur Disney+.

Les six épisodes seront tous disponibles le jour même du lancement sur la plate-forme de streaming. Créée par Craig Pierce, et réalisée par Danny Boyle, qui est aussi présent à la production, Pistol racontera l’histoire de la révolution musicale initiée par les Sex Pistols, à travers le regard de Steve Jones, le guitariste et membre fondateur du groupe.

«Dans un récit kaléidoscopique, trois des années les plus extraordinaires, les plus chaotiques et les plus obscènes de toute l’histoire de la musique, ou comment un groupe de jeunes prolétaires boutonneux, turbulents et «sans avenir» a fait trembler l’ordre établi, failli renverser le gouvernement, et révolutionné la musique et la culture populaire», précise Disney+ dans un communiqué.

Toby Wallace (Milla), Jacob Slater, Anson Boon (The Winter Lake), Christian Lees (Sun Records), Louis Partridge (Enola Holmes), Sydney Chandler, Talulah Riley (Inception), Maisie Williams (Game of Thrones), Emma Appleton, ou encore Thomas Brodie-Sangster (Le jeu de la dame) sont au générique de la série.