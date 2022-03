Oscars 2022 : Jim Carrey «écoeuré» par la gifle de Will Smith

Invité de la matinale de la chaîne CBS, Jim Carrey estime que Will Smith aurait dû être exclu de la soirée après la gifle assénée à Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars.

La star du film Truman Show estime que cet incident est l’illustration d’un malaise plus générale à Hollywood. «J'étais dégoûté. J'étais dégoûté par l'ovation. Hollywood est juste mou, c'est une masse invertébrée et j'ai vraiment eu l'impression que c'est une indication très claire que nous ne sommes plus le club cool», explique Jim Carrey.

Selon l’acteur de 60 ans, Chris Rock aurait dû porter plainte contre Will Smith. Ne serait-ce que pour le fait que cette vidéo de lui se faisant frapper au visage est devenue virale, et que cet incident restera longtemps dans les mémoires.

«Moi, j'aurais annoncé porter plainte contre Will dès ce matin, et j’aurais demandé 200 millions de dollars. Parce que cette vidéo va rester à vie. Elle va être omniprésente. Cette insulte va durer très longtemps. (...) Je n'ai rien contre Will Smith, il a fait des grandes choses. Mais ce n'était pas un bon moment. Ça a mis un voile sur les moments de gloire de tous les autres», poursuit le comédien.

«Si vous voulez crier depuis le public pour montrer votre désapprobation ou dire quelque chose sur Twitter ou quoi que ce soit d’autres, allez-y ! Mais vous n'avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu'un au visage pour des mots», précise-t-il encore.

En France, la prise de position de Jim Carrey a reçu le soutien de Pierre Niney, qui ne comprend pas comment certaines personnes arrivent à défendre le comportement de Will Smith pendant la cérémonie.

Dans quel monde vivent les gens qui défendent un acte de violence physique face à une vanne (aussi mauvaise soit -elle) ?



Will Smith n’aurait il pas pu répondre à cette vanne ?



Répliquer avec des mots ?



Est-ce réellement les valeurs que vs voulez transmettre à vos enfants ? https://t.co/41Nql1dKlY — Pierre Niney (@pierreniney) March 30, 2022

