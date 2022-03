Gifle de Will Smith aux Oscars : Jada Pinkett Smith sort de son silence avec un message énigmatique

Deux jours après la cérémonie des Oscars 2022, marquée par la gifle de Will Smith à l’humoriste Chris Rock, Jada Pinkett Smith s’est exprimée en publiant un message cryptique sur Instagram.

«C'est la saison de la guérison, et j'en suis», a-t-elle sobrement posté, alors qu’elle était jusque-là restée silencieuse sur les événements depuis condamnés par l'Académie.

La publication fait suite aux excuses présentées par l’acteur à Chris Rock et aux téléspectateurs pour son coup de sang en pleine cérémonie des Oscar.

C'est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith qui avait ce dimanche mis le feu aux poudres. Une blague pas du meilleur goût quand on sait que l'actrice avait publiquement confié en 2021 souffrir d'une alopécie (perte importante de cheveux), et avoir pris la décision (douloureuse) de se raser le crâne.

Alors quand l'humoriste s’est risqué devant le tout-Hollywood et des millions de téléspectateurs à travers le monde à comparer les cheveux de l'actrice, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film «À Armes égales» de Ridley Scott (1997), la pilule n'est pas bien passée. Si Jada s'est contentée de faire la moue, le sang de Will Smith n'a fait qu'un tour.

Il est immédiatement monté sur scène et a violemment giflé Chris Rock. «Will Smith vient de me m'arracher la tête» a tenté de dédramatiser le comédien. «Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !», lui a alors lancé l'acteur de 53 ans, une fois de retour dans son fauteuil, le tout sous le regard médusé de l’assistance qui commençait à comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un sketch.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Les enfants et la mère de Will Smith solidaires

«And That's How We Do It», soit en français « et c'est comme ça qu'on fait », a tweeté Jaden Smith, le fils aîné de Will et Jada Pinkett Smith.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Leur cadette, Willow Smith, a, elle aussi affiché son soutien à son père en postant en story Instagram un cliché tout sourire avec lui tenant sa statuette du meilleur acteur.

Dans une entrevue accordée mardi matin à une émission de radio de Philadelphie, la mère de Will Smith, Carolyn Bright, 85 ans, a quant à elle assuré qu’elle n’avait jamais vu son célèbre fils se comporter de cette façon.

«C’est une personne très sociable. C’est la première fois que je le vois s’emporter comme ça. Première fois de sa vie... Je ne l’ai jamais vu faire ça», a-t-elle répété sur les ondes de la station de radio locale du réseau ABC. Carolyn Bright a confié avoir parlé de l’incident à Will Smith le lendemain et lui avoir conseillé de partir en vacances pour se reposer.