Mask Singer : Costumes, invités, jurés... découvrez toutes les nouveautés de la saison 3

Pleine de nouveautés, la saison 3 de The Mask Singer arrive ce vendredi 1er Avril à 21h10 sur TF1.

Douze nouvelles célébrités se sont prêtées au jeu, en se cachant derrière des masques toujours plus incroyables de Cochon, de Tigre, de Banane, de Coccinelle ou encore d’Astronaute.

De spectaculaires costumes équipés avec des LED, ou encore ‘évolutifs’, entendre qui n’auront pas le même aspect au fil des émissions, à l’instar de l’arbre qui aura tantôt des feuilles, tantôt des branches dénudées en fonction des saisons.

La mécanique du jeu ne change pas, avec comme de tradition des indices donnés en début de prestation pour mettre téléspectateurs et jurés sur la piste de l’identité des personnalités masquées.

En revanche, Mask Singer connaîtra quelques nouveautés à commencer par des enquêteurs «guests», qui feront des prestations sous de nouveaux costumes puis se démasqueront immédiatement pour rejoindre les quatre jurés permanents que sont toujours Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry.

Autre nouveauté, Le trophée de l’oreille d’or, qui sera remis au juré le plus affuté, car désormais la première intuition des enquêteurs sera mise sous enveloppe pour vérification à l’issue du démasquage.

Après avoir accueilli l’actrice Itziar ituño (La Casa de Papel) en saison deux, ce sont cette année deux stars internationales qui sont annoncées.

«On s’est régalé, avec toutes ces nouveautés, il y a vraiment de quoi s’amuser. Vous allez découvrir un casting surprenant avec des gens dont on ne s’attendait pas du tout à ce qu’ils puissent faire le show comme ça, sur scène et qui se lâchent complément, c’est ça qui est beau avec cette émission», a confié l’animateur Camile Combal à Télé 7 Jours.

Qui succèdera à Larusso, gagante de la saison 2 qui se cachait sous le costume du manchot ?

Alors qu’un costume a pour l’heure été gardé secret, voici déjà les onze autres :

#MaskSinger



Le Caméléon Parfois on le voit, parfois on le voit plus, mais son indice, lui, est bel et bien là





RDV dans 4 jours pour le retour de Mask Singer avec @Anggun_Cipta @alsublet @JarryAtypique @kevadamsss et @CamilleCombal sur @TF1 et @MYTF1 pic.twitter.com/VVlAXb5nTs

— Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) March 28, 2022