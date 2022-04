The Crow : Bill Skarsgard et FKA Twigs au casting du reboot

Le reboot de «The Crow» avance enfin. Selon le site américain The Hollywood Reporter, Bill Skarsgard et FKA Twigs viennent de rejoindre le casting de ce film, dont la réalisation a été confiée à Rupert Sanders (Ghost in the Shell).

Connu pour avoir incarné le personnage du clown Pennywise dans Ça et sa suite, Bill Skarsgard jouera le rôle d’Eric Draven, un homme ramené à la vie pour se venger de ceux qui l’ont assassiné, lui et sa fiancée, Shelly. Celle-ci sera incarnée par la chanteuse britannique, FKA Twigs. Ce qui laisse penser que le personnage prendra une place plus importante que dans le film original.

Adaptation de la série de comics éponyme de James O’Barr, The Crow, réalisé en 1994 par Alex Proyas, avait notamment marqué les esprits après le décès de Brandon Lee sur le tournage en raison d’une arme à feu chargée à balles réelles. Plusieurs suites verront le jour, dont The Crow, la cité des anges, avec l’acteur suisse Vincent Pérez dans le rôle principal en 1996.

Selon The Hollywood Reporter, le film est actuellement en phase de pre-production, avec un tournage prévu pour débuter au mois de juin à Prague et à Munich. L’écriture du scénario a été confiée à Zach Baylin (La Méthode Williams).