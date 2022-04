Rogue Heroes : Canal+ annonce l’acquisition de la nouvelle série de Steven Knight (Peaky Blinders)

Canal+ a décroché l'exclusivité de la diffusion de Rogue Heroes, la nouvelle série historique signée par le papa de Peaky Blinders.

Adaptée du best-seller de Ben Macintyre, Rogue Heroes raconte la création des SAS (Special Air Service), le commando aéroporté d’élite britannique dont les actions héroïques ont aidé à stopper l’avancée du nazisme et du fascisme en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale.

La série compte un casting quatre étoiles puisqu’elle réunit notamment Connor Swindells (le turbulent Adam Groff dans Sex Education), Jack O’Connell (Skins), Alfie Allen (Game of Thrones) ou encore le charismatique Dominic West (The Wire).

L'histoire suit David Sterling, un jeune officier excentrique qui, hospitalisé après un exercice d'entraînement qui a mal tourné et persuadé que les unités de commando traditionnelles ne fonctionnent pas, «élabore un plan radical qui va à l'encontre de toutes les règles acceptées de la guerre moderne. Il se bat pour obtenir l'autorisation de recruter les soldats les plus durs, les plus audacieux et les plus brillants pour une petite unité secrète qui va semer le chaos derrière les lignes ennemies. Plus rebelles que soldats, l'équipe de Stirling est aussi compliquée, imparfaite et téméraire que courageuse et héroïque».

Après un tournage au Royaume-Uni et au Maroc en 2021, la diffusion de ce 6x52 minutes est prévue cette année, annonce Canal+.

Alors que la saison 6 de Peaky Blinders s’est terminée ce dimanche 3 avril en Angleterre (elle arrivera en juin sur Netflix en France), ce sera l’occasion pour les fans de retrouver la patte Steven Knight. Et le résultat s’annonce explosif, avec les images du premier trailer dévoilé par la BBC à découvrir ci-dessous.