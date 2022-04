The Boys, saison 3 : Karl Urban apporte des précisions sur les superpouvoirs de Billy Butcher

Dans un entretien accordé au site américain EW.com, Karl Urban a apporté quelques précisions sur les superpouvoirs dont disposera son personnage, Billy Butcher, dans la saison 3 de «The Boys».

Dans la bande-annonce dévoilée à la mi-mars, les fans de la série ont pu remarquer que Billy Butcher – qui déteste les super-héros de la société Vought International du plus profond de son être – allait développer la capacité d’envoyer des lasers avec ses yeux, ainsi qu’une force surhumaine. Des pouvoirs qui vont diviser au sein de sa propre équipe, et qui va poser un problème fondamental pour son personnage.

«C'est le dilemme : Butcher devient-il un super-héros ou un super-vilain ? Pour vaincre le monstre, faut-il en devenir un ? Et je pense qu'un des aspects les plus intéressants de cette saison, c'est que chaque personnage est confronté à ce choix. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Quelle ligne sont-ils prêts à franchir pour obtenir ce qu'ils veulent ? Pour tous les personnages de la série, cela crée un conflit, et c'est amusant de voir qui finit par être de quel côté», explique-t-il au site EW.com.

Les fans de The Boys savent que Billy Butcher peut se montrer impulsif et colérique, et sont en droit de se demander si ces traits de caractère couplés à ses nouveaux pouvoirs ne risquent pas de poser de sérieux problèmes dans leur lutte contre Vought International. Pour rappel, la saison 3 débutera sa diffusion le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video.