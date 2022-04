Squid Game : Vers un film plus violent que la série ?

Assurément le plus gros carton de l'année 2021. Le créateur de la série Squid Game, Hwang Dong-hyeok annonce qu'il travaille sur un projet qui pourrait être plus brutal que la série en elle-même. Une annonce qui devrait satisfaire les plus grands amoureux de la série coréenne.

Après avoir annoncé la création d'une nouvelle saison de la série Squid Game sur Netflix, qui ne devrait pas voir le jour avant 2023, Hwang Dong-hyeok ne compte pas s'arrêter là. Le scénariste de 50 ans souhaite sortir un film similaire à la série, qui devrait être encore plus remuant. Il sera librement adapté d'un roman de l'italien Umberto Eco.

«Ce sera plus violent que Squid Game», a ainsi déclaré Hwang Dong-hyeok lundi dernier, lors du Mip TV. Le producteur corréen a prévu de sortir l'artillerie lourde pour son prochain film, qui s'intitulera «Killing Old People Club». Une réalisation qui sera dans la même lignée que la série Netflix.

Pour rappel, Squid Game a été la première série non anglophone nommée au SAG Awards. En seulement quelques mois, elle est devenue la série la plus regardée de la plate-forme, en touchant plus de 142 millions de foyers et accumulant 1,65 milliard d'heures de visionnage.

On ignore cependant pour l'instant sur quelle plate-forme et à quelle date sortira le film de Hwan Dong-Hyeok, et s'il sera visible sur grand écran.