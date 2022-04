«Serviteur du Peuple» : la série avec Volodymyr Zelensky bientôt visible en intégralité

La série «Serviteur du peuple», de et avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et dont la saison 1 est proposée depuis ce 8 avril sur Arte, sera disponible «en intégralité» sur arte.tv «dès le mois de mai».

Les saisons 2 et 3 seront alors mise en ligne, indique un communiqué. Cette série burlesque et culte dans l'espace russophone, a été créée en 2015. Son héros est interprété par Volodymyr Zelensky, l'actuel chef de l'État ukrainien, qui fut élu en partie grâce à elle. Elle suit un professeur qui, après avoir été filmé à son insu en train de pousser un coup de gueule contre la corruption des élites, gagne la présidentielle.

Dès les premiers instants de sa prise de fonctions, le nouveau président croule sous les passe-droits et les privilèges. Alors qu'il entreprend d'instaurer l'État de droit en Ukraine, sa candeur le confronte à des situations toujours plus improbables et plus cocasses.

Franchement bien écrite et addictive, cette série est d'une drôlerie folle qui tranche évidemment cruellement aujourd'hui avec l'atrocité de la guerre en Ukraine.

Six ans après la création de la série, Volodymyr Zelensky, devenu président dans la vraie vie, tient en effet actuellement tête à Vladimir Poutine, alors qu'une invasion militaire russe décime la population ukrainienne et dévisage le pays, contraignant des millions de personnes, dont de nombreux enfants, à trouver refuge à l’étranger. Un destin inimaginable qui donne une nouvelle fois une dimension inattendue à la série.